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VK и «Р7» будут развивать продукты в рамках технологического партнерства

VK и разработчик офисного программного обеспечения «Р7-Офис» объявили о технологическом партнерстве.

В рамках интеграции решений облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис» станут доступны пользователям «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail». Это позволит комфортно работать с документами в привычной экосистеме. Корпоративные клиенты VK Tech получают доступ к решениям «Р7» за счёт интеграции с VK Workspace.

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«Наше партнерство с «Р7» — это долгосрочное стратегическое сотрудничество, направленное на развитие отечественных технологий. Мы будем работать вместе, чтобы предложить нашим пользователям и клиентам лучшие инструменты для работы с документами», — отметил вице-президент по комплексным сервисам VK, директор по продуктам VK Tech Иван Мыздриков.

«Мы рады, что благодаря партнерству с VK миллионы пользователей смогут оценить высокое качество отечественного программного обеспечения «Р7-Офис». Наша компания всегда стремится предоставлять передовые и надежные решения, и мы с удовольствием представим наши инновационные продукты широкой аудитории экосистемы VK», — сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

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