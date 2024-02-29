«Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для авторов и медиа в соцсети

«Одноклассники» интегрировали мини-приложение ОРД VK в соцсеть, что позволит авторам бесшовно добавлять токен и пометку к публикациям, и упростит соблюдение требований закона о рекламе. Авторы ОК смогут быстро маркировать все виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и пр.) при публикации нативной рекламы в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Для добавления токена автору необходимо при создании поста в ОК выбрать «Реклама от автора». Затем откроется мини-приложение для маркировки рекламы, где можно добавить имеющийся токен или создать его, бесшовно перейдя в кабинет ОРД VK. В интерфейсе оператора также можно заполнить данные обо всех участниках цепочки, договоре и других параметрах рекламной кампании.

Благодаря внутреннему инструменту маркировка и данные с указанием на рекламодателя выглядят нативно, у авторов нет необходимости дополнительно прописывать информацию в посте или в видео. Пользователь будет видеть плашку «Реклама от автора», при этом информацию о рекламодателе можно узнать просто открыв боковое меню поста.

В тестовом режиме функциональность начала работать еще в ноябре 2023 г. Инструмент уже стал популярен среди авторов ОК, взаимодействующих с брендами, блогеры ежедневно маркируют посты через мини-приложение.

Соцсеть планирует расширить возможности инструмента, чтобы авторы могли заполнять всю информацию о рекламной кампании не покидая приложение, а также формировать токен при создании публикации.