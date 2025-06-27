67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты

VK Education и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили ожидания абитуриентов от высшего образования и карьеры в сфере технологий. Согласно опросу, каждый второй (51%) абитуриент после обучения планирует разрабатывать ИТ-продукты и технологии, а почти каждый пятый (18%) — хотел бы создать свой стартап. По мнению половины опрошенных (52%), знания в области ИИ необходимо иметь для карьеры в ИТ независимо от будущей специализации. А наиболее интересными областями в ИИ абитуриенты назвали машинное обучение (67%), генеративный ИИ (55%) и компьютерное зрение (42%). Об этом CNews сообщили представители VK.

По данным опроса, 8 из 10 выпускников школ самостоятельно готовятся к поступлению, 69% — участвуют для этого в профильных олимпиадах, а 60% — учатся на дополнительных курсах. Большинство респондентов убеждены, что обучение в вузе должно дать им необходимые для карьеры навыки (82%) и по его итогам рассчитывают стать востребованными специалистами (75%).

При выборе университета абитуриенты ориентируются на престиж учебного заведения (76%), наличие программ по выбранной специальности (74%) и востребованность выпускников на рынке труда (73%).

63% опрошенных рассчитывают продолжить обучение в магистратуре, а 20% — на стороне работодателя. После окончания обучения каждый второй респондент (51%) планирует разрабатывать ИТ-продукты и технологии, 18% — создать свой стартап, а 9% — заниматься наукой и исследованиями. Пятая часть опрошенных (21%) не определилась с карьерными планами до поступления.

Будущие студенты выбирают специальность исходя из личного интереса к конкретной области (79%), перспективности направления (68%) и потенциально высокого дохода от работы в этом направлении (55%). Наиболее популярным ИТ-направлениями среди опрошенных абитуриентов стали искусственный интеллект (67%), анализ данных (55%), разработка ИТ-инфраструктуры (44%), разработка информационных систем (41%) и системное программирование (37%).

Более половины будущих ИТ-специалистов (52%) убеждены, что базовые знания в области ИИ необходимы вне зависимости от профиля подготовки. Среди конкретных ИИ-специальностей наиболее интересными абитуриенты назвали машинное обучение (67%), генеративный ИИ (55%), компьютерное зрение (42%), интеллектуальные системы (35%) и обработку естественного языка (34%). В число востребованных специализаций у поступающих также вошли рекомендательные системы (29%) и этические аспекты и регулирование ИИ (17%).

Опрос проведен в июне 2025 г. среди 1,3 тыс. абитуриентов, планирующих поступать на ИТ-направления. Инфографика доступна по ссылке.

Ранее VK и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге запустили Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ). ШИФТ будет готовить востребованных специалистов в сфере ИИ — разработчиков информационных систем, системных архитекторов, ML-исследователей и ML-разработчиков. Набор на программы бакалавриата и магистратуры стартовал 20 июня 2025 г.