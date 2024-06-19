«Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

«Одноклассники» увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе: к концу лета 2024 г. «Одноклассники» выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Оригинальные шоу отвечают позиционированию соцсети и способствуют закреплению связи «Одноклассников» с тематикой хобби. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Проекты, которые «Одноклассники» выпустили в 2023 г., собрали на текущий момент около 1 млрд просмотров на платформе. «Одноклассники» выбирают тематики с учетом интересов и потребностей как текущей, так и потенциальной аудитории. Основные интересы пользователей соцсети – кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах, рыбалке, юморе, кино и сериалах, семье и отношениях. Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в «Одноклассниках»: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети.

Собственные видеопроекты влияют на ключевые метрики платформы, преимущественно на показатель времени, который пользователи проводят в соцсети (TimeSpent). В 2023 г. у половины аудитории (те, кто активно смотрят видеоконтент) время, проведенное за просмотром шоу и видеоконтента от блогеров, выросло на 7%.

Наталия Радченкова, директор по маркетингу, «Одноклассники»: «Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов. Часто наши пользователи выступают не только зрителями, но и активными участниками программ, вовлекаясь в социальные механики вокруг проектов или даже в их создание».

Среди премьер летнего сезона в 2024 г. – хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК». «На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин. В шоу «Удачи на даче» в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. «Говорим спорту ОК» – это своеобразный 28-дневный челлендж, каждый день в рамках выпуска шоу пользователям «Одноклассников» доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров.

Помимо новых шоу, летом 2024 г. в «Одноклассниках» выходит второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.