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Пользователи «Одноклассников» поставили 17 млрд реакций и отправили 35 млрд подарков в 2023 году

«Одноклассники» подвели итоги активности пользователей в 2023 г. За 12 месяцев в соцсети создали 425 млн новых дружб, поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев и сделали 983 млн репостов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В сервисе «Увлечения» самой популярной по количеству опубликованных материалов темой стал Новый год, этому празднику был посвящен специальный раздел. На второй позиции по востребованности среди пользователей «Одноклассников» – рукоделие, на третьей – кулинария, на четвертой – отдых и туризм, на пятой – красота и здоровье.

Также в 2023 г. пользователи стали активнее поздравлять друг друга с различными праздниками. За 12 месяцев они отправили около 35 млрд виртуальных подарков, что на 37% больше, чем в 2022 г., и поделились более чем 2 млрд открыток в личных сообщениях.

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CNews Analytics

Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва: пользователи «Одноклассников» из столицы в течение прошлого года поделились с друзьями и близкими почти 5 млрд презентов. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Самым щедрым на виртуальные поздравления в «Одноклассниках» оказался человек, который отправил 5 млн подарков.

Даты, на которые пришлось наибольшее количество виртуальных поздравлений, совпали с популярными праздниками. Так, в 2023 г. на первом месте по числу отправленных в «Одноклассниках» подарков – 8 Марта (666 млн подарков в день и за сутки до), на втором – Новый год (631 млн), на третьем – Пасха (630 млн), на четвертом – 9 Мая (560 млн), на пятом – Рождество (506 млн).

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