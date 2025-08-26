BI-платформа Insight подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и российский ИТ-вендор Goodt объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 17, Postgres Pro Standard 17, их сертифицированных версий и платформы разработки аналитических приложений «Инсайт» / Insight. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Insight — BI-платформа для управления бизнесом и разработки корпоративных аналитических решений. Предназначена для создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений, с интегрированными цифровыми рабочими местами и BI аналитикой. Платформа включает в себя набор готовых решений, продуктов и шаблонов, которые позволяют конструировать любые корпоративные решения со встроенной аналитикой.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.