BI-платформа Insight сертифицирована для работы в защищенной среде Astra Linux

«Группа Астра» и Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявили о полной совместимости BI-платформы Insight с защищенной операционной системой Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Результаты зафиксированы в протоколе и подтверждены сертификатами программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Insight – это BI-платформа со встроенными сервисами для self-service-аналитики и визуализации, что открывает широкие возможности для эффективной работы с данными. Она предназначена для создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений с интегрированными цифровыми рабочими местами. Платформа включает в себя набор готовых инструментов, продуктов и шаблонов. Это позволяет конструировать любые высокопроизводительные корпоративные решения со встроенной аналитикой.

«Совместимость Insight с наиболее популярной российской операционной системой обеспечивает надежное и безопасное пространство для работы с конфиденциальной информацией, что делает платформу оптимальным выбором для всех крупных компаний и предприятий в безопасном контуре. Мы постоянно расширяем функциональность нашего решения и активно сотрудничаем в ведущими отечественными вендорами, чтобы заказчики могли работать в ИТ-инфраструктурах любой конфигурации», — отметил Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt.

«Сертификация BI-платформы Insight в рамках программы Ready for Astra подтверждает готовность решения к работе в защищенных ИТ-средах. Для наших совместных заказчиков это означает возможность построения полного технологического стека на отечественном ПО – от операционной системы до инструментов бизнес-аналитики. Мы видим растущий спрос на подобные интегрированные решения», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

