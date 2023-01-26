В России появилось новое открытое экспертное BI-сообщество

Российский вендор Goodt (входит в группу «Ланит») объявил о запуске нового открытого экспертного сообщества для BI-специалистов.

Площадка станет точкой сбора экспертизы о фронтенде в BI — виджетах, современных дашбордах, методах эффективной визуализации данных и о том, какой технологический стек может обеспечить быструю разработку и большую глубину кастомизации BI-платформ. Сообщество будет функционировать как полноценный форум, и его участниками могут стать как аналитики, так и специалисты по разработке дашбордов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Специалисты Goodt подробнее поделятся своим видением рынка и подходами, которые они считают приоритетными для развития BI в России. Например, компания выступает за открытость во всем — за open data architecture, открытый код виджетов, pixel-perfect отчетность, открытый набор компетенций и против проприетарных сервисов. и за использование возможностей low-code. Эта ниша российского рынка пока почти необитаема, хотя многие BI-специалисты сходятся взглядами в этой философии. Создание комьюнити позволит объединить усилия и сделать BI cutting edge индустрии.

«У любого вендора, разработавшего решение с принципиально новым для рынка подходом, рано или поздно возникает мысль о необходимости создать вокруг своего продукта сообщество. Это позволяет объединить единомышленников, сделать из пользователей амбассадоров и логично перейти в режим экспансивного освоения рынка. Мы разработали платформу Insight для тех, кто уверен, что, во-первых, BI — это не про self-service или красивые дашборды, а про хорошо упакованную аналитику, которая позволяет лидерам процессов быстро принимать решения», — сказал директор по продуктам Goodt, разработчик BI-платформы Insight Константин Саратцев.

«За последний год на нашей платформе появилось очень много новых пользователей. Insight построен на идее гибкости и легкой кастомизации, а это значит, что те, кто использует решение, естественным образом расширяют диапазон ее применимости. Поэтому очень быстро стало понятно, что необходима метаплощадка для обмена опытом, кейсами, знаниями и поиска единомышленников и настоящих экспертов в аналитике. Это важный и логичный этап в развитии нашего продукта. Теперь у пользователей Insight, действующих и потенциальных, появилась возможность аккумулировать экспертизу и помогать друг другу», — отметил руководитель отдела управления и развития продукта Insight Никита Рундзя.

Основная площадка сообщества Insight будет работать на сайте Goodt. Форум разбит на несколько разделов. Предполагается, что со временем появятся авторские блоги пользователей платформы Insight и ее амбассадоров.

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Goodt — российский вендор, входит в реестр российского ПО. Разработчик решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Экспертиза команды охватывает HR-tech и BI. В портфеле продуктов Goodt — WFM-решение, система для для развития и управления талантами и современная BI-платформа с мощным и быстрым конструктором дашбордов, возможностями глубокой кастомизации и low-code компонентами.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.