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Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики

Объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков Ramax Group и разработчик современных BI-решений для бизнеса Goodt (входит в ИТ-холдинг «Лансофт») расширили сотрудничество в направлении BI для совместной реализации аналитических проектов на базе платформы Insight.

BI-платформа Insight со встроенным low-code-функционалом возможностями по визуализации данных и позволяет реализовывать как классические BI-проекты, так и создавать аналитические приложения, порталы, решения для ситуационных центров и другие варианты интерактивной аналитики. Решение включено в реестр российского ПО.

Опыт Ramax Group по внедрению, миграции, развитию и поддержке BI-систем и инструментов анализа данных позволит Goodt укрепить позиции на ИТ-рынке. В свою очередь Ramax Group сможет предложить своим заказчикам альтернативу западным решениям – отечественный продукт для работы с данными без навыков кодинга, обеспечивающий более удобную и результативную обработку данных и принятие эффективных управленческих решений на их основе.

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«Мы активно развиваем партнерскую сеть и рады сотрудничеству Ramax Group. Для нас это возможность масштабировать рынок и охватить новые сегменты. По результатам внутренних опросов пользователи выделяют наше решение как наиболее конкурентноспособное. Это сотрудничество позволит нам сосредоточиться на дальнейшем развитии собственного продукта, его уникального функционала и экспертизы по внедрению. Мы фокусируемся не только на развитии фичей для визуализации аналитических данных и усовершенствовании self-service-инструментария, но и активно работаем над способами доставки аналитики. Это наша ключевая особенность. Insight позволяет создавать своего рода бесшовное цифровое корпоративное пространство, в котором соединены одновременно аналитика и различные операционные инструменты – от Excel и «» до Jira и Telegram», – отметил директор по продуктам Goodt Константин Саратцев.

«Мы наблюдаем неизменный рост интереса заказчиков к появляющимся на рынке BI-инструментам и их возможностям и актуализируем свой продуктовый портфель, добавляя в него эффективные, высокопроизводительные и надежные решения, – сказала руководитель направления аналитических решений Ramax Group Екатерина Волкова. – В числе важных преимуществ платформы Insight – удобство, простота и безопасность профессиональной работы с данными как для ИТ-специалистов наших заказчиков, так и для бизнес-пользователей. Кроме того, отдельно хочется отметить возможность продукта по созданию аналитических приложений и полноценных рабочих мест аналитика, интегрируемых в корпоративные порталы».

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