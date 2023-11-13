«Ультиматек» поможет промышленности перейти на серверы и ПК российского производства

«Ультиматек» объявил о сотрудничестве с группой компаний «Аквариус», российским разработчиком и производителем ИТ-оборудования. Это партнерство позволит клиентам промышленного интегратора получить широкий спектр отечественных продуктов в области ИТ-инфраструктуры и носимых устройств торговой марки Aquarius, а также обеспечивает для них высококачественную техническую поддержку. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек».

Сегодня все больше предприятий приступают к масштабированию своей инфраструктуры с использованием отечественных решений. С 2022 г. доля серверного оборудования российского производства значительно возросла, достигнув более 50%, и ожидается дальнейший рост в 2024 г.. Такому развитию рынка способствуют не только внешние факторы. Производственные предприятия активно внедряют IoT-решения и работают с большим объемом данных, используют в работе высокопроизводительные сервисы, интеллектуальные платформы. Все это требует постоянного развития ИТ-рынка и невозможно без качественного серверного оборудования для обработки большого количества данных.

«Во всех проектах цифровизации одну из важных ролей играет надежная и бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры. С учетом санкционных ограничений мы понимаем, насколько сложнее стал выбор поставщиков для инновационных проектов. Поэтому «Ультиматек» принял решение включить в состав услуг по комплексной цифровизации, которую мы предлагаем своим заказчикам, возможность формирования или модернизации существующей инфраструктуры решениями российских компаний, которым мы доверяем сами. А для группы компаний «Аквариус» – это дополнительная возможность обеспечить предприятия российской промышленности не только серверным, но и клиентским оборудованием – сказал Павел Растопшин, генеральный директор «Ультиматек».

Промышленный интегратор «Ультиматек» предложит клиентам серверное оборудование «Аквариус» для решения производственных задач: базовые серверы начального уровня для филиалов и удаленных офисов, производительные и функциональные – для предприятий и ЦОД, а также оборудование для построения встраиваемых решений, системы хранения данных. В ряд клиентских устройств вошли: настольные офисные ПК и рабочие станции, моноблоки, ноутбуки, планшеты и карманные персональные компьютеры.

«Группа компаний «Аквариус» активно развивает свою партнерскую сеть, в данный момент у нас уже более 800 партнеров, большая часть из которых представлена во всех регионах страны. Сейчас наша компания уже достигла значительных успехов на отечественном рынке ИТ и имеет большой опыт в реализации совершенно разных проектов как для коммерческих, так и для государственных заказчиков, в том числе из различных сфер промышленности. За нашими плечами — 34 года экспертизы; мы наращиваем производственную мощность, которая к 2025 г. достигнет показателя в 2,5 млн устройств, расширяем продуктовый портфель и пул партнеров по всей стране. Все для того, чтобы предоставлять заказчикам надежное оборудование в кратчайшие сроки, – отметила Светлана Кузина, директор по работе с партнерской сетью и дистрибьюторами ГК «Аквариус».

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании-разработчики «Датабриз» и «Datana».

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик ИТ-оборудования и решений. Обладая более чем 34-летним опытом, реализует ИТ-проекты на федеральном уровне. Устройства Aquarius имеют сертификат, подтверждающий их российское происхождение, и внесены в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.