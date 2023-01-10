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Национальный исследовательский университет ИТМО и Datana стали партнерами

Национальный исследовательский университет ИТМО и Datana (входит в группу «Ланит») стали партнерами. Datana подготовила для студентов курс лекций по цифровой трансформации промышленности. Сотрудники Datana поделились в лекциях реальным прикладным опытом в реализации проектов.

Университет ИТМО занимается исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в промышленности. Выпускники университета работают в цифровых лабораториях многих предприятий и в процессе подготовки должны опираться на проверенные опытом знания. С этой целью ИТМО привлекает к образовательному процессу зарекомендовавшие себя на рынке компании с реализованными проектами.

Владимир Захаров, генеральный директор Datana, сказал: «Важным фактором для перехода к новому технологическому укладу, Индустрии 4.0 является воспитание будущих сотрудников предприятий нового качества изначально с цифровым ДНК. Весь рынок заинтересован в этом, и мы рады содействовать этим процессам».

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Семён Краев, декан факультета цифровых трансформаций ИТМО, отметил: «При поиске индустриального партнера для образовательного проекта всегда возникает дилемма: хочется, чтобы это была компания, обладающая уникальным опытом и одновременно готовая им с удовольствием делиться. Datana хорошо известна на рынке своим подходом к цифре, так что у нас с самого начала были высокие ожидания. Однако настоящим открытием стало искренняя заинтересованность коллег в образовательной миссии. Наши ожидания больше чем просто оправдались. Как результат, подготовлен интересный, уникальный контент с живыми примерами для наших студентов».

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