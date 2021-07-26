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Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО

Продукт компании Datana (входит в группу «Ланит») включен в реестр российского программного обеспечения. Datana Mash разработан для решения производственных задач металлургической и химической промышленности, он позволяет снизить издержки и тем самым себестоимость производства за счет оптимизации расхода материально-технических ресурсов.

Применение Datana Mash на металлургическом комбинате позволяет оптимизировать расход дорогих ферросплавов и достичь значительного экономического эффекта. Решение в режиме реального времени анализирует данные технологического процесса, а далее, используя физико-химические и математические методы прогнозирования, рекомендует оптимальный набор ферросплавов.

Андрей Захаров, директор по продукту компании Datana, сказал: «Размещение продукта в реестре российского ПО не просто формальность, для нас это важная веха. Это подтверждает для заказчиков существование продукта на деле, а не на словах. Мы получаем некоторое конкурентное преимущество перед зарубежными игроками, так как спрос на отечественные разработки сейчас реален, что очень здорово. Включение в реестр дает нам возможность участвовать в грантовых программах и позволяет продавать лицензии без НДС. Сплошные плюсы».

Компаниями группы «Ланит» в едином реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано 23 собственных продукта, учитывающих специфику работы российских компаний и органов государственного управления.

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