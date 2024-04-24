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«УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК

Промышленный интегратор «УльтимаТек», поставщик комплексных решений на базе отечественного ПО и оборудования для предприятий добывающих отраслей, металлургии и энергетики, выступил в роли поставщика цифровой платформы для управления производством и запустил проекты по внедрению решений на ее основе для предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

СУЭК, угледобывающая и энергетическая компания, выбрала платформу для управления производством ZIIoT (разработчик – ГК «Цифра») для разработки собственных MES-приложений. В роли дистрибьютора цифрового решения выступил промышленный интегратор «УльтимаТек».

В конце 2023 г. крупная региональная площадка – АО «СУЭК-Кузбасс» – приступила к тестированию выбранного решения. Первым прикладным сервисом, который развернули на платформе, стала система управления лабораторной информацией Zyfra Quality Lab (ZQL). Вторым этапом на площадках АО «СУЭК-Кузбасс» будут внедряться модули комплекса цифровых решений для управления производством ZIAK. В их число вошли контроль распределения ресурсов и материальные балансы, диспетчеризация производства, контроль, аналитика и другие. Все продукты разработаны российским вендором и одним из стратегических партнеров «УльтимаТек» – ГК «Цифра».

«Каждое предприятие СУЭК – уникально. Поэтому внедрение и конфигурирование ИТ-продуктов на таких объектах требует скрупулезного погружения в специфику каждой площадки. Реализация данного проекта выполняется с комплексным участием специалистов ИТ И АСУТП СУЭК и региональных представительств компаниии, а также с высокой долей вовлечения производственного блока. «УльтимаТек» помог заложить основу, которая в дальнейшем позволит развивать компетенции разработки сервисов на цифровой платформе ZIIоT среди интеграторов. СУЭК выбрал эффективную модель управления проектом по созданию цифровой корпоративной платформы: производство будет в дальнейшем самостоятельно выбирать исполнителей, которые будут заниматься разработкой необходимых цифровых сервисов на ZIIоT», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

«Для СУЭК разработка единой производственной MES-платформы – стратегически важный проект. На основе Цифровой промышленной платформы, с использованием отдельных сервисов, а также исторических и он-лайн данных, мы планируем построить системы управления производственным процессом (MES, MOM), системы мониторинга и контроля процессов и состояния оборудования (вибромониторинг, IоT-решения), системы контроля качества (LIMS), системы планирования, прогнозирования, производственные дашборды и системы KPI, виртуальные анализаторы и рекомендательные системы, инструменты предиктивной аналитики, диспетчерские центры. Однако в нашу задачу не входит «переписывание» на выбранную платформу всех возможных производственных систем. Наиболее эффективную работу с накопленными данными и выстраивание «сквозных» цепочек управления «от производства до клиента» – может обеспечить только выстраивание оптимальной мультиплатформенной экосистемы, которая позволит гибко встраивать и использовать различные приложения и инструменты для обработки и управления данными на базе микросервисной архитектуры платформы. Данный подход позволяет минимизировать затраты на выстраивание корпоративной производственной платформы и максимально использовать ранее наработанные решения и инструменты», – сказала директор по автоматизации и цифровизации АО «СУЭК» Ирина Власова.

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Импортонезависимость

«Внедрение отечественной цифровой платформы обеспечивает управление производством на самом современном и высоком уровне. Это не только инструмент для агрегирования и хранения данных от любых источников, но и фундамент для оперативной и бесшовной интеграции отраслевых бизнес-приложений, решающих задачи конкретного производства. Выбирая платформенный подход, заказчики и партнеры «Цифры» существенно сокращают сроки на внедрение сервисов и технологий, ускоряют запуск нового функционала и реплицируют лучшие практики внутри компании. Проект, реализованный на «СУЭК-Кузбасс», подтверждает заявленные возможности платформы ZIIoT», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

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Группа компаний «УльтимаТек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании-разработчики «Датабриз» и «Datana».

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