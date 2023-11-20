«Ультиматек» расширяет линейку российского серверного оборудования

Промышленный интегратор «Ультиматек» расширил продуктовую линейку решений для создания ИТ-инфраструктуры своих заказчиков, заключив партнерское соглашение с российской компанией «Daтару». Это сотрудничество позволит интегратору иметь в своем портфеле более широкий спектр технологий для решения задачи по достижению технологического суверенитета предприятий нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной индустрий. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек».

Промышленные предприятия исторически работали с западными вендорам, поставлявшими как вычислительные программно-аппаратные, так и сетевые решения. Сегодня запрос клиентов сместился в сторону подбора российских производителей.

«Daтару» – отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и ПАКов для виртуализации, видеоаналитики, периферийных вычислений и управления большими данными.

Сотрудничество с «Daтару» позволит «Ультиматек» дополнить свой портфель решений полным спектром отечественных продуктов в области ИТ-инфраструктуры, а также технической поддержкой всех уровней – layer1-layer3, поддерживая тем самым стратегическое направление технологического суверенитета производства.

«Наша задача сегодня – очень быстро ориентироваться в разнообразии игроков отечественного ИТ-рынка, изучать, комбинировать предложения вендоров для того, чтобы эффект от затрат на инфраструктуру предприятия был максимальным. Мы видим, как вырос рынок российского серверного оборудования – с 15 почти до 50%, но о его стабилизации говорить еще рано. Задача «Ультиматек» как интегратора – добиться слаженной работы российского оборудования и существующих программных решений: нам вместе с вендорами и разработчиками “железа” еще предстоит решить проблему совместимости», – сказал Юрий Крылов, заместитель генерального директора «Ультиматек» по внедрению.

«Российские решения для базового ИТ-ландшафта все больше завоевывают доверие бизнеса. В сложившихся условиях именно отечественные вендоры могут гарантировать самый высокий уровень надежности, в том числе в обслуживании оборудования, которое при этом не уступает по качеству глобальным ИТ-брендам. «Daтару» занимается разработкой импортонезависимого оборудования на базе технологий и компонентов от международных вендоров с локализацией производства в России. Это гарантирует нашим клиентам оптимальные сроки поставок, оперативное сервисное обслуживание, а также возможность планировать развитие ИТ-систем на перспективу», - отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Daтару».

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании «Датабриз» и Datana.

«Daтару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда вендора обладает экспертизой в поддержке и сопровождении ИТ-инфраструктуры на базе решений международных производителей оборудования. Поддержка клиентов «Daтару», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.