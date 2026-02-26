Разделы

Муравьев Виталий


СОБЫТИЯ


26.02.2026 «Датабриз» внедрила интеллектуальное управление ремонтами на Надеждинском заводе «Норникеля» 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Муравьев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 21 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 12 1
Softline - Софтлайн 3353 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 571 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5879 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1512 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 1
Коробкина Оксана 15 1
Котельников Максим 1 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 1
Газы 182 1
Физика - Physics - область естествознания 2841 1
