AspenTech представила новую версию своего флагманского программного обеспечения aspenONE V12.2

Компания AspenTech, поставщик программного обеспечения для оптимизации производительности активов, объявила о доступности новейшей версии программного обеспечения aspenONE. Релиз V12.2, предоставляет компаниям новые модели устойчивого развития и возможности продуктов, которые ускоряют процесс цифровизации в целях поддержки их инициатив в области устойчивого развития.

Программное обеспечение aspenONE V12 теперь включает более 50 моделей, в том числе модели, позволяющие понять, где можно повысить эффективность производства для достижения целей по сокращению выбросов CO2. Используя эти модели, клиенты смогут определить, как снизить выбросы по всей цепочке создания стоимости, сократить потребление энергии, воды и сырья, перейти на новые источники энергии, такие как биотопливо и водород и обеспечить экономику замкнутого цикла с помощью таких процессов, как переработка пластмассы и превращение отходов в химикаты.

Помимо моделей для устойчивого развития, новая версия включает ряд модернизированных продуктов и возможностей, предназначенных для обеспечения удобства в использовании, ускорения рабочих процессов и действий для успешного сотрудничества по всей цепочке создания стоимости. К ним относятся:

Aspen GDOTTM for Olefins – оптимизируйте весь участок производства олефинов с помощью динамической оптимизации замкнутого цикла, которая повышает энергоэффективность, снижает выбросы CO2 и увеличивает прибыльность. Интуитивно понятная технологическая схема упрощает построение, развертывание и обслуживание модели, а также согласовывает планирование с операциями для оптимизации производства.

Aspen Production Execution Manager (APEM) – выполняйте заказы быстрее, добивайтесь стабильно высокого качества продукции и соблюдайте нормативные требования. Новое веб-приложение APEM Mobile обеспечивает мобильность и возможность использования удобного сенсорного экрана, что гарантирует эффективное, точное выполнение и высокую скорость работы с 5-кратным ускорением оптимизированных рабочих процессов.

Aspen Supply Chain Management (SCM) Insights – сотрудничество на кросс-функциональном уровне с заинтересованными сторонами по всей цепочке поставок в рамках одной и той же универсальной рабочей среды, предназначенной для цифрового внедрения ежемесячных процессов планирования продаж и операций (S&OP) и интегрированного бизнес-планирования (IBP) с целью достижения высокоэффективных бизнес-результатов.

Aspen UnscramblerTM – более быстрый и глубокий анализ благодаря новым возможностям предварительной обработки и управления пакетными данными, включая значительное повышение скорости для ускорения анализа больших объемов данных.