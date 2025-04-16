«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос

«Яндекс» сообщил о покупке сервиса доставки Boxberry. Это один из конкурентов сервиса «Яндекс Доставка». Сумму сделки стороны не раскрывают. Дальнейшая судьба Boxberry как отдельного сервиса пока неизвестна.

Boxberry меняет владельца

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о покупке сервиса доставки Boxberry. Это позволит «Яндексу» увеличить географию присутствия своего сервиса «Доставка», прямого конкурента Boxberry.

К моменту выхода материала стороны не разглашали сумму сделки. Также не было известно, сохранит ли Boxberry свою обособленность и продолжит ли работать под своим брендом, или же его ждет полная интеграция в «Яндекс Доставку». Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям «Яндекса» и ожидает ответа.

«Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 г. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса"», – сказали CNews представители «Яндекса».

Выгода очевидна

Согласно сайту Boxberry, сервис функционирует с 2010 г. и с 2014 г. осуществляет доставку частных отправлений. С 2011 г. работает международная доставка. К моменту выпуска материала сервис присутствовал в 640 населенных пунктах и имел широкую сеть отделений в России – около 4300.

Как сообщил CNews в «Яндексе» покупка Boxberry даст ему «нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции». В частности, благодаря этой сделке в более чем 20 регионах России появятся пункты выдачи заказов «Яндекса» наряду с сервисом «Яндекс Доставка». Они откроются в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Покупка Boxberry отразится и на тех регионах, где уже есть «Яндекс Доставка». В них будет увеличено количество пунктов выдачи заказа.

Встроить чужое в свое

В числе прочего приобретение Boxberry открыло «Яндексу» доступ к логистической инфраструктуре сервиса. Ее дальнейшая судьба известна – она станет частью собственной инфраструктуры «Яндекса».

«После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки: сервисам, технологиям и инфраструктуре», заверили CNews представители «Яндекса».

Что получат пользователи

В «Яндексе» сделали акцент на том, что от сделки выиграет не только «Яндекс», но и пользователи. В частности, было обещано, что они смогут отправлять посылки в более чем 14 тыс. пунктов выдачи, расположенных по всей территории России.

В дополнение к этому пользователям откроют доступ к услуга сортировочных центров «Яндекса», коих у интернет-гиганта к моменту выхода материала насчитывалось более 60. «Скажем, интернет-магазин из Хабаровска сможет в пару кликов отгрузить партию своих товаров в сортировочный центр в Москве, а оттуда отправить их покупателям в разные города России – в пункты выдачи или для доставки курьером», – сказали CNews представители «Яндекса».

Также клиенты Boxberry получат дополнительные способы отправки и получения посылки. В их числе – курьерская экспресс-доставка, подразумевающая получение заказа в течение дня. Помимо этого, они смогут отправлять посылки в пределах своего же населенного пункта. Последнее не является новшеством – сотрудник редакции CNews на собственном опыте в феврале 2025 г. убедился, что доставка в черте города есть и у «Почты России». Более того, отправка была осуществлена буквально между соседними районами города.

Юридическая информация

На момент выхода материала переход Boxberry под контроль «Яндекса» не был отражен в ЕГРЮЛ. Компания ООО «Боксберри Софт», юрлицо сервиса, основанная в январе 2019 г. в Екатеринбурге с уставным капиталом 10 тыс. руб. на 45% принадлежала Владимиру Теплюкову. 30% удерживала Вероника Тагунова, 25% – Константин Астафьев.

Boxberry – убыточный сервис. По итогам 2024 г. компания получила выручку 2,3 млрд руб. (рост на 1% год к году) и чистый убыток на сумму 197,8 млн руб.

Но так было не всегда – в 2023 г. компания получила 2,26 млрд руб. и 260,5 млн руб. выручки и чистой прибыли соответственно, в 2022 г. – 2 млрд руб. и 798,5 млн руб.

Прежнее юрлицо сервиса, ООО «Смарт-Бук», было образовано в Екатеринбурге в феврале 2011 г. и с самого начала имело уставный капитал 300 тыс. руб. компания была ликвидирована в январе 2020 г.

Комментарий «Яндекса»

После выхода материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий «Яндекса». Он приведен без изменений.

На вопрос редакции, сохранит ли сервис Boxberry автономность, или же он будет работать под брендом «Яндекса», а все пункты выдачи пройдут ребрендинг, представители «Яндекса» ответили: «Структуры Boxberry войдут в "Яндекс Доставку" и продолжат работать как ее дочерние компании. Приложения Boxberry продолжат работу под своими брендами».

На вопрос редакции о сумме сделки представители «Яндекса» отвечать отказались.