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Астафьев Константин



16.04.2025 «Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Астафьев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7606 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1084 1
Яндекс.Доставка 76 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
Почта России ПАО 2146 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1174 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43875 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1234 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1591 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7175 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2314 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 259 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7608 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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