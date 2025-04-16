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Астафьев Константин
|16.04.2025
|«Яндекс» купил Boxberry, конкурента «Яндекс Доставки». Опрос 1
Астафьев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7606 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1084 1
|Яндекс.Доставка 76 1
|Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
|Почта России ПАО 2146 1
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