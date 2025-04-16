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«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry

«Яндекс» объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где Доставка уже работает, увеличится количество ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки: сервисам, технологиям и инфраструктуре.

Клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России. Им также станут доступны услуги сортировочных центров «Яндекса» — сейчас их у компании больше 60. Например, интернет-магазин из Хабаровска сможет в пару кликов отгрузить партию своих товаров в сортировочный центр в Москве, а оттуда отправить их покупателям в разные города России — в пункты выдачи или для доставки курьером.

Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой — когда заказ приезжает к получателю в течение дня — и доставкой в пределах города. Технологии «Яндекса» помогут рассчитать оптимальный срок и стоимость доставки, исходя из баланса спроса и предложения.

Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 г. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».

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