Компания «Оператор Газпром ИД» запускает совместный пилот по оценке ИТ-компетенций с платформой РОКИС

РОКИС и «Оператор Газпром ИД» объявили об интеграции. Теперь тестирование и сертификация ИТ-навыков доступны для интеграций на маркетплейсе цифровых сервисов ГИД «Хаб» за менее чем две недели. Об этом CNews сообщили представители РОКИС.

ГИД «Хаб» – это маркетплейс цифровых сервисов, который позволяет сократить время интеграции с шести месяцев до одного спринта. В «Хабе» представлен полный каталог партнерских сервисов, которые можно интегрировать. Каждый клиент может выбрать необходимые решения для развития своего бизнеса и осуществить интеграцию быстрее, чем когда-либо прежде.

РОКИС – адаптивная система глубокой оценки компетенций, в которой сложность вопросов меняется в зависимости от темпа и точности ответов. Каждый участник получает персональный маршрут из более 80 задач, а в базе платформы – более 3000 откалиброванных вопросов для каждой специализации. Такой подход минимизирует случайность и обеспечивает высокую точность оценки.

Андрей Ганин, сооснователь и руководитель разработки РОКИС, автор концепции: «Мы встроили в ГИД технологию, которая подстраивает сложность теста под каждого специалиста и измеряет компетенции с высокой точностью. Это не просто перенос тестирования в другое приложение – это интеграция алгоритмов, которые делают оценку глубокой и при этом быстрой».

Евгений Чернов, CEO и сооснователь РОКИС: «Для компаний Группы «Газпром» интеграция с РОКИС – это быстрый доступ к объективной картине навыков специалистов. Мы убираем из процесса лишние шаги, экономим недели работы HR-команд и даем менеджерам данные, на которые можно опираться при принятии кадровых решений».

Сергей Федотов, технический директор ООО «Оператор Газпром ИД». «Решение от РОКИС органично дополнило наше ценностное предложение как для работодателей, так и для специалистов. Все большее число организаций стремится объективно квалифицировать текущих и будущих сотрудников на динамично развивающемся рынке труда, а профессионалы - получить независимую оценку, подтвержденную экспертами рынка. Мы стали на шаг ближе к амбициозной цели дать российскому ИТ-рынку быстрый доступ к тысячам отобранных высококачественных решений в своих нишах без необходимости тратить время на месяцы сложных интеграций и десятки миллионов на собственную разработку через маркетплейс цифровых интеграций ГИД».