Разделы

Цифровизация
|

Компания «Оператор Газпром ИД» запускает совместный пилот по оценке ИТ-компетенций с платформой РОКИС

РОКИС и «Оператор Газпром ИД» объявили об интеграции. Теперь тестирование и сертификация ИТ-навыков доступны для интеграций на маркетплейсе цифровых сервисов ГИД «Хаб» за менее чем две недели. Об этом CNews сообщили представители РОКИС.

ГИД «Хаб» – это маркетплейс цифровых сервисов, который позволяет сократить время интеграции с шести месяцев до одного спринта. В «Хабе» представлен полный каталог партнерских сервисов, которые можно интегрировать. Каждый клиент может выбрать необходимые решения для развития своего бизнеса и осуществить интеграцию быстрее, чем когда-либо прежде.

РОКИС – адаптивная система глубокой оценки компетенций, в которой сложность вопросов меняется в зависимости от темпа и точности ответов. Каждый участник получает персональный маршрут из более 80 задач, а в базе платформы – более 3000 откалиброванных вопросов для каждой специализации. Такой подход минимизирует случайность и обеспечивает высокую точность оценки.

Андрей Ганин, сооснователь и руководитель разработки РОКИС, автор концепции: «Мы встроили в ГИД технологию, которая подстраивает сложность теста под каждого специалиста и измеряет компетенции с высокой точностью. Это не просто перенос тестирования в другое приложение – это интеграция алгоритмов, которые делают оценку глубокой и при этом быстрой».

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Евгений Чернов, CEO и сооснователь РОКИС: «Для компаний Группы «Газпром» интеграция с РОКИС – это быстрый доступ к объективной картине навыков специалистов. Мы убираем из процесса лишние шаги, экономим недели работы HR-команд и даем менеджерам данные, на которые можно опираться при принятии кадровых решений».

Сергей Федотов, технический директор ООО «Оператор Газпром ИД». «Решение от РОКИС органично дополнило наше ценностное предложение как для работодателей, так и для специалистов. Все большее число организаций стремится объективно квалифицировать текущих и будущих сотрудников на динамично развивающемся рынке труда, а профессионалы - получить независимую оценку, подтвержденную экспертами рынка. Мы стали на шаг ближе к амбициозной цели дать российскому ИТ-рынку быстрый доступ к тысячам отобранных высококачественных решений в своих нишах без необходимости тратить время на месяцы сложных интеграций и десятки миллионов на собственную разработку через маркетплейс цифровых интеграций ГИД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще