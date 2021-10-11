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«Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов

«Почта России» объявила о запуске кредитования для интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей, которые часто отправляют посылки с наложенным платежом. Благодаря новой услуге корпоративные клиенты «Почты» смогут получать деньги за проданный товар, не дожидаясь их поступления от покупателя.

Сервис начнет работать с 18 октября 2021 г. Воспользоваться услугой смогут компании интернет-торговли, зарегистрированные в личном кабинете «Почты России» и на постоянной основе отправляющие товары с наложенным платежом. Клиент сможет выбрать удобный способ получения финансирования — на счёт в личном кабинете «Почты России» или на расчётный счёт в любом банке.

Переплата для клиента будет составлять порядка 2 руб. в день при среднем чеке в 3,2 тыс. руб. Погасить задолженность досрочно можно будет в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или денежным переводом с любого расчётного счёта.

«Наложенный платеж, то есть сумма, которую адресат должен оплатить при получении посылки в почтовом отделении – очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу еще не пришли. Особенно остро это будет ощущаться в период высокого спроса – осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и прямым образом повлияет на развитие магазинов и рост продаж», — сказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

На этапе запуска проекта «Почта» реализует проект совместно с компанией Pim Solutions. В дальнейшем «Почта» готова работать с любой другой кредитной организацией, чтобы предоставить своим клиентам наиболее выгодные условия.

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