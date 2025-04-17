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DROVA игровая интернет платформа
|17.04.2025
|«Яндекс» объявляет о завершении сделки в области облачного гейминга 1
|23.07.2020
|МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1
DROVA и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3539 1
|Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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