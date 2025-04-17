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DROVA игровая интернет платформа



17.04.2025 «Яндекс» объявляет о завершении сделки в области облачного гейминга 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

DROVA и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3539 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2386 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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