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«Яндекс» объявляет о завершении сделки в области облачного гейминга

«Яндекс» приобрел права на версию платформы, разработанной в партнерстве с провайдером облачных бизнес-решений ITKey и стартапом Drova. Соглашение касается специальной версии программного обеспечения, которая используется в инфраструктуре развлекательных сервисов «Яндекса» — а именно в «Плюс Гейминге». Об этом CNews сообщили преставители «Яндекса».

Стороны договорились о том, что ITKey и Drova сохраняют права на базовую версию продукта и продолжают работу с клиентами в России и мире, а «Яндекс» получает права на использование, доработку и развитие специальной версии платформы в своих игровых проектах.

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