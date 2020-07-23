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МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов

Интернет Веб-сервисы Облака
, Текст: Эльяс Касми

Компания ПАО «МТС» объявляет о запуске первого в России маркетплейса в сфере облачного гейминга, объединяющего все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA.

Облачный гейминг позволит мгновенно запускать игры, использовать высокие настройки с качественной графикой без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Для комфортной игры требуется только быстрый и стабильный интернет. Сервисы работают на компьютерах с Windows 7 или выше и на macOS. Платформы Loudplay, Playkey и DROVA позволяют играть на персональных компьютерах и ноутбуках, а платформа GFN.RU еще и на смартфонах и ТВ на базе Android. Таким образом, вывод изображения возможен практически на любое устройство, — даже телефон или планшет могут превратиться в игровой ПК, который не будет страдать от нехватки производительности.

МТС предоставляет клиентам специальные условия для пользования сервисами через маркетплейс: для игроков через GFN.RU будет доступен кэшбэк 99 руб. в месяц, через Playkey и DROVA – бесплатный промопериод, для игроков через Loudplay – бонусные часы. Подключить и оплатить подписку на любой из игровых сервисов пользователи могут в маркетплейсе, а также в приложении Мой МТС с мобильного счёта клиента в разделе «Акции».

Сервисы GFN.RU, Loudplay (выпускник акселератора MTS StartUp Hub) и Playkey предоставляют доступ к мощным игровым серверам в облаке, откуда изображение транслируется через интернет на гаджет игрока. При этом сервис GFN.RU дает возможность играть в самые популярные и технологически требовательные игры с использованием технологии трассировки лучей RTX, которая делает графику в игре реалистичнее, а технологии NVIDIA Freestyle и NVIDIA Highlights позволяют менять игроку внешний облик игры и записывать лучшие игровые моменты. Сервисы DROVA и Playkey позволяют использовать в качестве удаленного сервера мощный игровой компьютер другого участника игры помимо стандартной модели использования внешних серверов.



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