ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве

Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое стратегическое соглашение о сотрудничестве. Оно позволит продолжить совместную работу, способствующую поиску и внедрению технологических инноваций с открытого рынка в деятельность банка. Текущее соглашение стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества.

Взаимодействие с «Акселератором ФРИИ» осуществляется через Акселератор ВТБ с момента его создания в 2018 году. Цель Акселератора ВТБ — искать на открытом рынке новые технологические решения, продукты и сервисы под задачи подразделений банка, проводить экспертизу и пилотные проекты для оценки зрелости и потенциального бизнес-эффекта от их применения. Банк интегрирует в свою инфраструктуру, разработанную стартапом технологию, а стартап получает стратегического партнера или крупного клиента в лице ВТБ.

«На первом этапе взаимодействие с "Акселератором ФРИИ" помогло выстроить эффективную работу со зрелыми технологическими стартапами, а также пополнить базу Акселератора ВТБ 1200 проектами. Новый этап сотрудничества расширит возможности системы по работе с инновациями в банке. Пользователи получат доступ к образовательным и консалтинговым сервисам, а также к инструментам для внутренней диагностики бизнес-процессов. Это поможет в поисках узких мест, которые возможно преодолеть с помощью технологических инноваций. Мы уже видим положительный эффект от проведения стратегических и дизайн-сессий совместно с экспертами "Акселератора ФРИИ"», — рассказал Андрей Коваленко, заместитель руководителя департамента ИТ-архитектуры, вице-президент ВТБ.

При поддержке «Акселератора ФРИИ» с 2019 по 2020 годы ВТБ реализовал две волны набора в свой Акселератор. Стартапы, в том числе выпускники «Акселератора ФРИИ», получили возможность протестировать свои бизнес-кейсы на инфраструктуре одного из лидеров финансовой отрасли. Лучшие смогли запустить пилотные проекты, а в ряде случаев и получить заказ на масштабирование технологии в банке. Кроме того, анализ первых двух волн набора позволил Акселератору ВТБ улучшить практики отбора стартапов. Все вместе это повысило конверсию пилотов в промышленные проекты.

Летом 2022 года ВТБ присоединился к созданной «Акселератором ФРИИ» платформе открытых инноваций, чтобы совместно с другими ведущими игроками рынка искать и тестировать решения российских стартапов. Кроме поиска, сотрудничество с «Акселератором ФРИИ» помогает повысить инновационную культуру внутри подразделений банка и сформировать осознанный спрос на новые технологии.

«Наша команда на протяжении нескольких лет вносит свой вклад в инновационное развитие ВТБ. Причем за это время мы наблюдали эволюцию запросов и задач партнера: от классического скаутинга стартапов до "погружения" внутренних бизнес-заказчиков в нюансы работы с конкретными инструментами корпоративных инноваций, стратегических сессий, аналитики, консалтинга», — отмечает Анастасия Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ».