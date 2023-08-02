X5 И «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и «Сбера». Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для оплаты не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно даже проще – сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк онлайн»: «Оплата улыбкой».

На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать сервис «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.

«В 2021 г. на стадии пилота мы обещали, что биометрия станет стандартной функцией и должна быть внедрена по всей России. Сегодня оплата улыбкой стала доступна миллионам наших клиентов, которые приходят каждый день в «Пятерочку» или в «Перекресток». Мы верим, что технологии могут менять потребительский опыт, делать покупки комфортнее, удобнее, быстрее. Масштабирование сервиса оплаты улыбкой на все регионы Х5, в тысячах магазинов делает инновационные открытия нормой нашей повседневной жизни, меняет к лучшему пространство магазина и приносит дополнительную радость от покупки. Наше решение остается уникальным с точки зрения масштаба и качества работы сервиса – не только в России, но и в мире», - сказала Екатерина Лобачева, президент X5 Group.

«Мы развиваем нашу систему платежных сервисов SberPay для того, чтобы покупатель мог оплатить покупки как ему удобно: по QR коду, по кнопке в интернете, с помощью NFC на телефонах Android и теперь просто улыбкой. Мы рады, что X5 Group — ведущий российский продуктовый ретейлер – разделяет наше стремление сделать процесс оплаты простым, удобным и бесшовным, и поддерживает внедрение самых современных инициатив и продуктовых решений для миллионов россиян», - сказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка.

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Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрической идентификации в марте 2021 г. в торговой сети «Перекресток». За это время сервис приобрел постоянных пользователей, число транзакций в неделю превышало несколько тысяч. В проекте задействованы только кассы самообслуживания собственной разработки Х5, что позволило масштабировать технологию на все регионы присутствия компании. В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Оплата происходит быстро и комфортно для покупателя. Сегодня сервис доступен в 650 супермаркетах «Перекресток» и 3450 магазинах «Пятерочка».

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». На 30 июня 2023 г. под управлением компании находились 22 682 магазина. Сеть включает в себя 20 248 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток», 809 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 596 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 59 распределительных центров и 4 604 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 358 тыс. сотрудников.