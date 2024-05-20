Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков

X5 Group, розничная компания, расширяет аналитические возможности цифровой платформы Dialog и запускает новый бесплатный инструмент для поставщиков - «ABC-рейтинг». Он позволяет получить оперативные оценки продуктового портфеля PLU по продажам в рублях и штуках. Инструмент станет автоматически доступен всем поставщикам Х5, подписавшим соглашение о неразглашении (NDA). Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

«ABC-рейтинг» позволяет проводить экспресс-оценку товаров в портфеле по показателям товарооборота в рублях (или штуках) на один магазин и проводить сравнение динамики с предыдущим периодом. Данные доступны по сети Х5 в целом, по территории присутствия Х5 и по федеральным округам России.

Рейтинг позволяет рассмотреть товарный ассортимент в разрезе трех групп: лидеры, приносящие 50% товарооборота в день на один условный магазин; средние продукты, составляющие от 50% до 80% товарооборота; продукты, занимающие оставшиеся 20% товарооборота. На основе полученных данных поставщик может определять приоритетные продукты для поддержки, выявлять источники роста продаж, либо выделять товары для дальнейшей оценки и разработки мер по их развитию или выводу из ассортимента.

Всего пользователями восемь продуктов Dialog стали 340 компаний, среди них – лидеры рынка FMCG. Ежегодно поставщики выгружают более 45 тыс. отчетов для решения внутренних задач по продвижению брендов: от логистики до настройки рекламных кампаний.

Сегодня 250 поставщикам Х5 бесплатные инструменты уже позволяют получить данные о продажах категории в торговых сетях группы, провести оперативную оценку товаров в портфеле определить целевую аудиторию для продвижения и оценить объем необходимой поддержки с сегментацией.

Все инструменты доступны онлайн в личном кабинете после подписания NDA.

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 31 марта 2024 г. под управлением компании находилось 24 884 магазина. Сеть включает в себя 21 593 магазина «Пятерочка», 978 супермаркетов «Перекресток», 1 616 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 612 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 61 распределительный центр и 5 504 собственных грузовых автомобиля на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 378 тыс. сотрудников.

Dialog.X5 – цифровая платформа, разработанная для поддержки поставщиков и партнеров X5 Group. Она включает набор инструментов для продвижения бизнеса: от аналитики категорий до логистики и маркетинга.