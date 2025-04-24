«Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры

«Ростелеком» в Югре уже установил свыше 1000 камер видеонаблюдения в социально значимых объектах. Одним из последних проектов стало оснащение современными цифровыми устройствами зданий «Ханты-Мансийской районной больницы» и ее филиалов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Порядка 150 камер были размещены как на входных группах, так и внутри помещений.

Марат Сулейманов, главный врач «Ханты-Мансийской районной больницы»: «Проект по оснащению камерами наших зданий в первую очередь направлен на обеспечение антитеррористической защищенности персонала и пациентов. Сейчас у профильных сотрудников есть доступ к просмотру видеозаписей, а в перспективе на крупных объектах нашей медицинской организации будут созданы специальные рабочие места с возможностью мониторинга обстановки в режиме онлайн. Технологическую поддержку и обслуживание системы полностью обеспечивают мастера "Ростелекома" – для нас это очень удобно».

Используемые камеры оснащены встроенными датчиками и индикаторами, которые обеспечивают расширенные функции видеоаналитики: фиксацию движения даже в условиях плохой освещенности благодаря инфракрасной подсветке, способны распознавать звуки и своевременно оповещать о сбоях в трансляции. Все данные, полученные с видеоустройств, хранятся в защищенном облаке на протяжении 30 дней.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова отметила, что обеспечение социально значимых объектов видеосистемами – важное направление работы компании.

«Антитеррористическая защищенность при использовании камер — это предиктивная мера, которая должна быть у каждой организации вне зависимости от положения и состояния. Это позволяет работать на опережение, а не устранять последствия, которые могут быть крайне печальными. Нам важно всем вместе создавать защищенный и умный город в рамках национальной стратегии страны. В медицинских организациях Уральского федерального округа и Пермского края количество установленных камер уже достигло нескольких десятков тысяч. В будущем видеосистемы с элементами искусственного интеллекта можно будет настраивать под конкретные задачи заказчика, предоставляя детализированную аналитику в автоматическом режиме. Сегодня нашим клиентам уже доступен выбор дополнительных модулей, таких как отслеживание опасных предметов, обнаружение оставленных без присмотра вещей и другие функции, направленные на обеспечение безопасности», – сказала Александра Исхизова.

Кроме того, «Ростелеком» предлагает дополнительные опции для своих систем видеонаблюдения: распознавание государственных номеров автомобилей, надзор за численностью посетителей, оценку длины очередей, распознавание лиц, контроль рабочих мест сотрудников и создание тепловых карт посещаемости.