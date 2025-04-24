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Сулейманов Марат


УПОМИНАНИЯ


24.04.2025 «Ростелеком» продолжает внедрять современные комплексные системы видеонаблюдения в медицинских учреждениях Югры 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сулейманов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9894 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4138 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3504 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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