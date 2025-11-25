Eltex запускает программу бесплатного тестирования платформы для создания систем видеонаблюдения EVI

Для малого и среднего бизнеса в Eltex стартует масштабная программа тестирования платформы EVI. Компании могут бесплатно опробовать ее функционал в реальных условиях и оставить отзыв о продукте. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

EVI – это интеллектуальная платформа для системы видеонаблюдения и контроля доступа, которая совсем недавно получила большое обновление. Ключевые изменения коснулись видеоаналитики.

Расширился функционал распознавания номеров транспортных средств. Теперь квадратные номера распознаются лучше, а также фиксируются регистрационные знаки стран СНГ. Арсенал видов аналитики пополнили ряд простых, но очень востребованных возможностей, такие как: пересечение линии, вход и выход из зоны, с возможностью классификации объектов по типу человек/транспорт.

При разработке вендор ориентировался на ключевые запросы рынка. Поэтому в новой версии поддержали совместимость платформы с отечественными операционными системами Astra 1.8 и RedOS 7.3 / 8. Также для зарубежных партнеров появилась возможность переключения интерфейса на английский язык.

Улучшения затронули внешний вид системы. Интерфейс стал интуитивно понятным – появилась стартовая страница администратора, боковая панель и удобный просмотр записей.

Усовершенствован модуль СКУД: добавлено обновление контроллеров, расширен список возможных событий (удержание ворот и открытие шлагбаума), переработан событийный журнал – в нем реализована более гибкая система фильтрации.

EVI – один из самых молодых продуктов Eltex, поэтому он интенсивно обновляется. Уже в работе – реализация видеоаналитики без участия СКУД, поддержка детектора разных типов объектов, межкамерный трекинг, аналитика для ритейла в виде подсчета людей и тепловые карты, СИЗы, детекция дыма и огня.

Параллельно развивается собственная аппаратная база: IP-камеры, контроллеры доступа, PoE-коммутаторы и видеопанели прохода для СКУД-систем.

Новая часть экосистемы – мобильное приложение EVI. Это шаг к тому, чтобы администраторы могли управлять системой из любой точки и не быть привязанными к рабочему месту. Приложение уже доступно на маркетплейсах – AppStore, Google Play, Huawei AppGallery и RuStore.

Вендор открыт для обратной связи и запускает массовое тестирование. Оно бесплатное. Специалисты Eltex помогают с подключением и установкой. По итогам испытаний команда разработки платформы EVI оценивает опыт использования ПО, обсуждает и реализует необходимые улучшения.