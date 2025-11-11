Eltex обновил платформу для систем видеонаблюдения EVI

Вендор Eltex выпустил большое обновление EVI – программной платформы для построения систем видеонаблюдения и аналитики. В новой версии улучшили инструменты для безопасности и управления доступом. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Eltex фокусируется на актуальных запросах рынка и интегрирует свои цифровые продукты в отечественные ОС. Ключевое обновление EVI, которое ожидали пользователи – поддержка совместимости платформы с российскими системами Astra Linux 1.8 и «Ред ОС» 7.3 / 8.

В релиз вошло расширение функциональности текущей видеоаналитики: распознавание квадратных автомобильных номеров, а также номеров стран СНГ, детекция входа и выхода из зоны и пересечения линии. Также пользователей ждет обновленный интерфейс, добавлена стартовая страница администратора, боковая панель, удобный просмотр записей. В приложении EVI видеоклиент ряд улучшений: добавлена кнопка с выпадающим списком видов для быстрого переключения и доработаны мелкие детали.

Реализованы изменения в модуле СКУД: добавлена система обновления контроллеров, новые события (удержание ворот и открытие шлагбаума), оперативный журнал теперь имеет более гибкую систему фильтрации.

Eltex развивает мультиязычность платформы EVI. Для удобства работы в новой версии по явилась возможность переключения на английский язык.

Уже в работе – реализация видеоаналитики без участия СКУД, поддержка детектора разных типов объектов, межкамерный трекинг, аналитика для ритейла в виде подсчета людей и тепловые карты, СИЗы, детекция дыма и огня.

Одновременно с развитием платформы EVI вендор создает собственную аппаратную базу – видеокамеры, контроллеры, коммутаторы, видеопанели прохода для создания комплексных решений безопасности.