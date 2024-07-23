ГК В72 приобрела лицензию на «Цифровую модель рынка недвижимости» компании «Философт»

ГК В72 приобрела лицензию на «Цифровую модель рынка недвижимости» компании «Философт». Девелопер уже использует в работе «Цифровую модель рынка недвижимости» для Тюмени.

«Цифровая модель рынка недвижимости» – продукт ИТ-компании «Философт», позволяющий провести анализ конкурентов в короткие сроки, получив при этом точные статистические данные, что напрямую влияет на скорость развития компании. Благодаря функционалу модели девелопер может сэкономить миллионы рублей, в удобном формате оценивая рынок и его успешные проекты. Помимо этого ЦМРН позволяет анализировать предложения конкурентов и подсвечивать все еще свободные ниши отрасли.

Группа компаний В72, тюменский девелопер, работающий на рынке 7 лет, уже ввел в эксплуатацию 86546 кв.м. Для усовершенствования процессов работы девелопер решил приобрести подписку на «Цифровую модель рынка недвижимости» для Тюмени.

По словам представителя B72, ЦМРН была необходима компании для того, чтобы анализировать рынок, изменение цен в зависимости от его условий, влияния трансформаций в банковской сфере и другом.

«Один из факторов ценообразования – необходимость находиться "в рынке", поэтому очень важно иметь возможность своевременно актуализировать и собирать большой объем информации в кратчайшие сроки. Делать это "вручную" – очень трудно и времязатратно, поэтому ЦМРН удобна в этом плане – несколько кликов мыши и вся масса данных получена», – отметили в В72.

Девелопер также отметил, что начать пользоваться продуктом после получения лицензии удалось быстро, ведь освоить ЦМРН довольно легко – интерфейс программы интуитивно понятен, а если возникают сложности, сотрудники поддержки оперативно отвечают.