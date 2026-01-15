«Философт» и девелопер «СтройНова» запускают проект умных квартир в Костроме

Девелоперская компания «СтройНова» из Костромы внедряет технологию умных квартир на базе экосистемы «Мажордом» компании «Философт» в своих новых жилых проектах. В отличие от стандартной схемы поставки готовых коробок с оборудованием для умного дома, застройщик самостоятельно интегрирует технику во все квартиры на этапе строительства, делая умные технологии базовой опцией для жителей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

В проектах «СтройНова» будут использоваться: контроллер умного дома «Мажордом»; датчики открытия дверей, протечки, температуры и влажности; умные терморегуляторы для радиаторов; интеллектуальные выключатели света; «Яндекс Станция Лайт 2»; мобильное приложение «Мажордом».

«СтройНова» работает на рынке более 10 лет и специализируется на кирпичном домостроении с оригинальным благоустройством и дизайнерскими решениями. За время работы компания построила 7 домов общей площадью 25 тыс. м² (453 квартиры), а в настоящее время ведет строительство еще 3 домов на 12 тыс. м² (234 квартиры).

«Мы видим растущий спрос на технологичные решения в жилье особенно в регионах, – отметил директор «Философт» Иван Власов. – Подход «СтройНова» показывает, что современные технологии становятся не премиальной опцией, а стандартом качества для нового жилья».

Внедрение умного дома позволит жителям управлять климатом, освещением и безопасностью через мобильное приложение, а также получать уведомления о внештатных ситуациях. Система интегрирована с голосовым помощником, что упрощает взаимодействие с устройствами умного дома.