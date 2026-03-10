В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть

Рынок гражданских беспилотников в России по итогам 2025 г. продемонстрировал снижение на 33%, а его объем составил 15,15 млрд руб. Рынок резко сократился, и в марте 2026 г. он в основном сосредоточен в руках государственных структур и выполняющих их заказы подрядчиков, говорят эксперты. Общая стоимость всего сегмента беспилотных авиационных систем в стране за 2025 г. достигла 485,1 млрд руб.

Спад на рынке

Российский гражданский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) сократился на 33% в 2025 г. — до 15,15 млрд руб., пишут «Ведомости». Весь объем российского рынка БАС в 2025 г. аналитики оценили 485,1 млрд руб.

Разработчиков и изготовителей БПЛА оказалось вдвое больше, чем эксплуатантов (компаний, которые используют дроны для услуг) БАС: 31% против 17%, следует из аналитики «Аэронекста». На декабрь 2025 г. всего в списке были учтены 1011 российских организаций в этой отрасли. Подсчеты «Аэронекста» строились на основе данных с технологической платформы «Компонент», в которую с июля 2025 г. вносится вся статистика рыночной и производственной деятельности отраслевых организаций.

Главные причины

Со слов генерального директора одного из крупнейших гражданских разработчиков БАС на российском рынке компании «Геоскан» Алексея Юрецкого, в условиях закрытого неба частный бизнес практически не может легально пользоваться ни собственным парком беспилотников, ни услугами профессиональных эксплуатантов. Рынок сжался до государственных организаций и их подрядчиков, отмечает эксперт. При этом масштабные государственные закупки техники по национальному проекту завершились, добавил он.

Разработчиком и изготовителем БАС может называть себя практически любая компания, к ним не предъявляются какие-либо требования, в то время как эксплуатант должен быть сертифицирован, отмечает Юрецкий.

По словам председателя правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрея Безрукова, наблюдаемое сокращение объемов рынка БАС не является падением в классическом смысле, а представляет собой сжатие сегмента мирной коммерческой продукции в пользу иных категорий БАС.

Заказчики, в свою очередь, зачастую не обладают достаточным пониманием того, какой именно тип беспилотного летательного аппарата (БЛА) с практической и экономической точек зрения является оптимальным для решения стоящих перед ними задач. Реальный платежеспособный спрос со стороны гражданских эксплуатантов существенно отстает от существующего предложения, что приводит к резкому обострению конкуренции среди разработчиков, констатирует Андрей Безруков. «Значительное количество компаний конкурируют за ограниченное число доступных заказов. В результате снижается выручка разработчиков, поскольку отсутствует достаточный объем гражданского рынка для реализации их продукции. Рынок смещается в сторону выполнения государственных заказов, а не развития сервисных моделей», — поясняет он.

Председатель совета директоров компании «Китоглав» Максим Чижов указывает, что основными причинами сокращения рынка БАС стали общее охлаждение экономической конъюнктуры, а также проводимая государственной политикой линия на консолидацию и укрупнение бизнеса в данной отрасли.

Эксперт рынка НТИ «Аэронет», заместитель генерального директора компании «Флай дрон» Александр Кравченко объясняет разницу тем, что многие производители гражданских дронов в России выводят на рынок свои разработки, не имея конкретных заказчиков.

Прогноз по российскому рынку

По прогнозу Максима Чижова, в 2026 г. внутрироссийский спрос на БАС продолжит снижаться. Вместе с тем эксперт отмечает, что снятие существующих ограничений на легальную эксплуатацию БАС в регионах способно привести к росту рынка примерно на 30%. Кроме того, по оценке специалиста, наведение порядка в вопросе подавления т.е. глушения сигналов спутниковых навигационных систем могло бы обеспечить дополнительное увеличение объема рынка еще на треть.

В гражданском сегменте 2026 г., вероятно, станет периодом стабилизации после наблюдавшегося сокращения рынка и подготовки к последующему росту. Основными драйверами станут внедрение новых технологий и формирование устойчивых бизнес-моделей, считает Максим Чижов.

По прогнозу Андрея Безрукова, в 2026 г. на развитие БАС окажет существенное влияние внедрение бортовых систем искусственного интеллекта (ИИ) и технического зрения. Будет продолжаться процесс унификации технологий между гражданским и военным секторами. При этом приоритетное положение сохранит оборонная составляющая: Россия следует общемировому тренду, в рамках которого от 52% до 85% расходов на БАС направляется на нужды обороны.