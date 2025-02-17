Система управления строительной организацией «Философт» включена в реестр российского ПО Минцифры

На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России система управления девелоперской организацией, разработанная ИТ-компанией «Философт», была включена в реестр российского программного обеспечения.

Цифровой продукт создан с учетом специфики задач строительной компании и направлен на оптимизацию работы девелопера. ERP-система от «Философт» охватывает все ключевые аспекты бизнес-процессов застройщика и обеспечивает синергию всех подразделений. Система оптимизирует работу специалистов по финансам, бухгалтерии, закупкам и строительству, позволяя каждому отделу эффективно решать свои задачи и беспрепятственно обмениваться данными с другими отделами.

Для попадания в реестр и компания, и разработка должны соответствовать ряду критериев. ERP-система была тщательно протестирована специалистами Министерства на предмет соответствия установленным стандартам и требованиям. В процессе проверки также была оценена команда, стоящая за разработкой цифрового решения. Команда состоит из собственных специалистов – разработчиков, аналитиков и тестировщиков.