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«Философт» представила обновления образовательной платформы «Учебный портал»

Разработчики компании «Философт» усовершенствовали функционал образовательной системы «Учебный портал». Представлены два обновления в работе платформы. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

«Учебный портал» – разработка ИT-компании «Философт», призванная упростить и при этом сделать более эффективным процесс обучения сотрудников. С помощью портала налаживается коммуникация между работниками и система беспрерывного обучения и развития персонала, повышается мотивация сотрудников, появляется возможность управлять курсами и взять под полный контроль все стадии их освоения штатом.

Обновления системы коснулись административной панели и клиентской части – в них были добавлены новые разделы.

Добавлена возможность получать сводную информацию по пройденным курсам, прочитанным книгам и освоенным компетенциям. Все это можно сделать с помощью раздела «Таблица развития», который синхронизируется с модулями «Индивидуальный план развития», «Оценка 360», «Курсы» и «Библиотека». Это обновление позволяет быстро и удобно оценивать достижения каждого из обучаемых.

Администратор учебного центра теперь имеет возможность задавать минимальные требования прохождения этапов обучения для заданного периода.

Представленные обновления помогут более эффективно и с меньшими временными затратами контролировать развитие сотрудников в рамках обучающего процесса, оценивать их достижения и формировать новые задачи.

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Одним из множества прочих преимуществ образовательной системы «Учебный портал» остается тот факт, что все настройки выполняются руководителем/администратором учебного центра – без привлечения программиста.

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«Философт» — российская ИT-компания, создающая инновационные технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИT-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

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