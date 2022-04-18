Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на товары для «умного» дома в I квартале 2022 г. вырос в 1,5 раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает продолжающийся рост спроса на устройства для организации «умного» дома – ассортимент представлен преимущественно российскими и китайскими брендами. В январе-марте 2022 г. в «М.Видео-Эльдорадо»спрос на товары для «умного дома» вырос в 1,5 раза – в топе розетки, пульты, лампочки, а также колонки с голосовыми ассистентами. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Рынок товаров для умного дома становится более зрелым и продолжает расти быстрыми темпами, за первые три месяца 2022 г. продажи категории «умного» дома в «М.Видео-Эльдорадо» выросли в 1,5 раза относительно прошлого года. Спрос драйвят несколько факторов – сохранение и даже расширение ассортимента, в том числе, более доступными моделями, растущая осведомленность потребителей о возможностях и преимуществах таких решений, популярность колонок с голосовым управлением в качестве центра «умной» экосистемы, которые предоставлены российскими брендами.

В число наиболее востребованных товаров в сегменте «умный дом» вошли: пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики. Самые популярные бренды – «Яндекс», Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди «умных» колонок пришлась на устройства с «Алисой» от «Яндекса». В число самых продаваемых моделей вошли: «Станция Мини» (с часами), «Станция Лайт» и «Станция Макс». Наиболее востребованные цвета – черный, фиолетовый и мята.

«М.Видео» в начале 2022 г. открыла первый шоу-рум «умных» устройств в виде квартиры. Здесь можно протестировать экосистему, центром которой является голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса». Посетители могут голосом управлять яркостью освещения в квартире, карнизом и шторами, питанием электроприборов, а также «умной» бытовой техникой (телевизором, пылесосом, увлажнителем воздуха, вентилятором и др.). Интерактивное пространство, объединяющее несколько десятков «умных» устройств, находится в московском ТЦ «Метрополис».

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Популярности устройств для умного дома в 2020-2021 гг. способствовала как пандемия, когда люди стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением. В 2022 г. мы видим сохранение и даже местами ускорение этих трендов, так как эта категория представлена в основном российскими и китайскими брендами. Учитывая растущий интерес к категории, которая помогает упростить бытовые задачи, экономить время и электроэнергию или делает дом безопаснее, мы уделяем большое внимание информированию о преимуществах товаров для «умного дома» и обучению потребителей. В магазинах мы создаем experience-зоны вместе с производителями, таким образом, решения можно лично протестировать в максимально приближенной к реальной бытовой обстановке и понять, как это все установить и настроить дома. Таких тестовых зон по всей стране в наших магазинах уже более 700, а наиболее полнофункциональным наглядным примером стал наш новый шоу-рум в ТЦ «Метрополис», где управление экосистемой происходит через колонку с голосовым ассистентом».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы составляет 2 147 тыс. м кв.