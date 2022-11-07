Россияне приобрели рекордные 1,35 млн «умных» колонок

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает активный рост спроса на колонки с виртуальными ассистентами в России почти на 80% по итогам девяти месяцев. Объем проданных девайсов на рынке достиг порядка 1,35 млн штук, что является историческим максимумом за последние 12 месяцев. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на категорию в январе-сентябре 2022 г. вырос в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На российском рынке продолжается рост интереса к смарт-колонкам с голосовыми помощниками, чему способствует стабильная ситуация с ассортиментом от российских и китайских производителей и его вариативность под разный бюджет и потребительские запросы.

Дополнительными факторами, влияющими на позитивную динамику, являются популяризация концепции «умного» дома с колонкой в качестве центра экосистемы для управления его элементами или смарт-техникой. В январе-сентябре 2022 г. спрос на товары для экосистемы smart home «М.Видео-Эльдорадо» рост сопоставимы темпами с колонками – вчетверо относительно 2021 г. В топе брендов «Яндекс», Aqara, Yeelight, товаров – розетки, пульты, лампочки.

Проникновению «умных» колонок в российские домохозяйства также способствует развитие возможностей для применения и качества голосовых ассистентов от российских разработчиков (новые режимы, функции, персонификация и пр.) и их проникновение в повседневную жизнь через различные гаджеты.

Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Мы оцениваем, что объем российского рынка смарт-колонок в деньгах по итогам трех кварталов превысил 11 млрд руб., что уже близко по продажам к «традиционным» категориями бытовой техники, например, утюгами, чьи продажи составили 12,5 млрд руб. Категория «умной» аудиотехники имеет потенциал и для дальнейшего роста с учетом эволюции девайсов и аудитории, которая либо только пробует новый для себя товар, либо приобретает повторно – в другую комнату, помещение, для ребенка, или же в подарок. До конца 2022 г. продажи как раз могут поддержать приближающиеся праздники. На этот период мы как раз запланировали ряд выгодных предложений в рамках крупных промо и широкую дистрибуцию востребованных моделей в наши магазины по всей стране, где устройства можно лично послушать и посмотреть в действии. В целом наш ассортимент «умных» колонок за год вырос до 12 моделей от российских разработчиков и их партнеров-вендоров, не считая цветовых вариаций и дизайнерских решений».

В январе-сентябре 2022 г. на российском рынке самым массовым «умным» аудиодевайсом оказалась «Станция лайт» от «Яндекса», среди наиболее популярных цветов – фиолетовый и мятный. При этом средний чек по всей категории скорректировался до порядка 8000 руб., за счет спроса на топовые модели, в том числе актуальную новинку – «Станцию» второго поколения. В целом в число пяти наиболее популярных моделей у российских потребителей вошли колонки, выпущенные «Яндексом»: «Станция лайт», «Станция мини 2», «Станция мини», «Станция макс» и «Станция 2». Самыми востребованными производителями оказались: «Яндекс» (голосовой ассистент – «Алиса»), VK («Маруся»), Xiaomi («Маруся»), JBL («Алиса») и Sber («Салют»).

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет

2135 тыс. кв. м.