Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности

К платформе умного дома Sber теперь можно подключить еще одну категорию устройств – датчики. Они позволяют упростить контроль за приборами и обстановкой в доме, настроив сценарии работы устройств или отслеживая их статус в приложении «Салют» от «Сбера». Уже сейчас подключить можно датчики компании Aqara.

Благодаря датчикам можно проверить, закрыты ли окна и двери, или настроить включение умных лампочек в коридоре или ванной комнате при срабатывании индикатора движения. По показателям температуры и влажности удобно регулировать работу кондиционеров, обогревателей и увлажнителей воздуха, подключенных к смарт-розеткам.

Чтобы создавать сценарии с датчиками Aqara, нужно иметь управляющий хаб и мобильные приложения Aqara и «Салют», а затем связать аккаунты, перейдя на вкладку «Сервисы» в последнем. В приложении «Салют» можно легко настроить включение света при открытии двери, выключение кондиционера при открытии окна. Задавать схемы работы таким образом можно будет и для устройств Sber, и для девайсов производителей-партнеров. Датчики работают через протокол Zigbee, за счет чего не перегружают Wi-Fi-сеть, а также потребляют меньше энергии и могут работать от одной батарейки до 12 месяцев.

Датчик движения анализирует инфракрасное излучение и реагирует на перемещение источников тепла. При срабатывании он может запускать действия, заданные в приложении «Салют». Один из самых распространенных вариантов использования – выключение, если движения определенное время нет, для экономии электроэнергии.

Индикаторы температуры и влажности следят за соответствующими показателями в помещении. Это позволяет настроить работу кондиционера, включение и выключение умных розеток, к которым подключены обогреватели или увлажнители, чтобы комфортная температура и влажность поддерживались в помещении постоянно.

Датчики открытия дверей сообщают об открытии двери или створки окна: они состоят из основного блока и магнита и срабатывают, когда они разъединяются. При срабатывании датчик может запускать любые сценарии автоматизации: например, включать умные лампы в прихожей, когда открывается входная дверь или выключать кондиционер при открытии окна.

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Получать информацию с датчиков Aqara можно как в приложении «Салют», так и с помощью виртуальных ассистентов в устройствах Sber. Достаточно спросить: «Салют, какая температура в гостиной?» или «Салют! Когда было последнее движение в коридоре?». Кроме датчиков приложение «Салют» поддерживает также лампочки, розетки, выключатели и реле Aqara.

«Мы в Sberdevices много работаем над тем, чтобы технологии, делающие жизнь комфортнее, были доступны всем и могли легко сделать любой дом умным и безопасным. И теперь к нашей платформе умного дома можно подключить датчики, которые значительно расширяют возможности настройки пространства вокруг под себя, позволяют создавать сценарии для любой ситуации, а также иметь возможность в любое время контролировать обстановку дома. Важно отметить, что линейка устройств умного дома Sber вскоре также пополнится собственными датчиками движения, открытия дверей и окон, температуры и влажности воздуха, а также управляющим хабом для них», – сказал Денис Филиппов, CEO Sberdevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют».

«С каждым годом популярность умного дома растёт. Интеграции с экосистемами вроде Sberdevices делают использование ещё более удобным и расширяют пользовательские сценарии. В 2022 г. Aqara планирует значительно расширить линейку устройств, поставляемых на рынок РФ», – сказал Сергей Катков, СМО Aqara.ru.