В России вырос спрос на товары и системы умного дома

Эксперты маркетплейса «Сбермегамаркет» прогнозируют дальнейший кратный рост категории, связывая это с развитием технологий, снижением стоимости для потребителя и большим количеством новых решений.

«Сбермегамаркет» проанализировал покупательский спрос на гаджеты для умного дома с января по июнь 2023 г. и сравнил показатели с аналогичным периодом за 2022 г. Интерес к смарт-устройствам по итогам I квартала 2023 г. вырос более чем на 85%. При этом средний чек в этой категории за год практически не изменился. Об этом CNews сообщили представители «Сбермегамаркета».

Абсолютным лидером по числу покупок на маркетплейсе стали умные лампочки. В 2023 г. пользователи заказывали их в два раза чаще, чем в 2022 г. Также заметный рост продаж продемонстрировали умные розетки, они заняли третье место в топе по количеству покупок. Категорийный менеджер бытовой техники и электроники «Сбермегамаркета» Игорь Валов связывает успех с тем, что эти гаджеты в первую очередь привлекают новых пользователей, знакомят их со смарт-возможностями.

«Умные лампочки и розетки доступны по цене, интуитивно понятны, и их работу в доме можно оценить сразу, например, настроив цвет освещения в комнате под настроение», — пояснил он.

Первое место по показателям продаж в денежном эквиваленте занимают датчики для умного дома. Они же — на втором месте по количеству проданных товаров. В сравнении с показателями 2022 г. продажи всей подкатегории выросли в 2,6 раза. Наибольшую популярность среди гаджетов имеют бренды Mijia, Aqara и Xiaomi.

Игорь Валов также отмечает сезонный спрос на некоторые девайсы: «С наступлением сезона дач и отпусков большинство людей уезжает из города. У них появляется потребность в наблюдении за имуществом и своими питомцами. Например, рост продаж показывают камеры видеонаблюдения, датчики протечек и открытия окон, умные карнизы, кормушки и поилки для животных».

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Аналитики маркетплейса отметили стремительно растущую динамику спроса в 2023 г. на пульты управления умным домом. Так, по итогам пяти месяцев продали столько же устройств, сколько суммарно за весь 2022 г. Многократный рост спроса, по мнению экспертов «Сбермегамаркета», подтверждает интерес к комплексным решениям, которые помогают управлять всей экосистемой умного дома.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, от электронной и бытовой техники до продуктов питания, одежды и ювелирных украшений. Товары доступны покупателям с возможностью примерки и с бесплатной доставкой, осуществляемой по всей России. На маркетплейсе действует программа лояльности с бонусами от «Сберспасибо», которыми можно оплачивать до 99% от стоимости покупки. На текущий момент, «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России от Калининграда до Владивостока и располагает сетью из более чем 60 тыс. ПВЗ и постаматов.