«М.Видео-Эльдорадо»: дома россиян продолжают «умнеть» - в топе лампочки, розетки, шторы и комплекты

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает сохранение тенденции на увеличение популярности товаров для «умного» дома. По итогам 2022 г. интерес к устройствам из smart home экосистемы увеличился в количественном выражении на четверть относительно предыдущего периода и в 3,9 раз по сравнению с 2020 г. Наиболее популярными производителям в «М.Видео-Эльдорадо» за 12 месяцев 2022 г. оказались «Яндекс», Xiaomi, Aqara, VK и Hiper. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Среди драйверов популярности устройств для «умного» дома и их активного проникновения в российские домохозяйства: стабильная ситуация с доступным ассортиментом, тренд на цифровизацию и автоматизацию домашнего пространства, усиление его энергоэффективности и безопасности, а также вариативность колонок с широкими возможностями виртуальных ассистентов как центра управления элементами «умного» дома и бытовой техникой. Преимущественно в этой категории представлены решения компаний из России и Китая.

В «М.Видео-Эльдорадо» среди наиболее популярных товаров для «умного дома» в 2022 г. кроме колонок с голосовыми ассистентами в лидерах оказались наружные розетки, «умные» пульты для дистанционного управления, регулируемые осветительные приборы и автоматические «умные» шторы, например, для комфортного сна. Актуальными также остаются датчики безопасности и охранные системы, включая IP-камеры. Все больше распространение получают комплекты из решений для «умного» дома, то есть потребители единовременно приобретают набор из девайсов для интеграции в домашнее пространство.

Выбор «умных» гаджетов распространяется и на другие сферы, например, расширяется разнообразие устройств для мониторинга здоровья, отдыха и спорта, девайсов для животных – в топе умные поилки и кормушки, специальные GPS-трекеры.

Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «Устройства для “умного” дома все активнее проникают в нашу повседневную жизнь, делают ее комфортнее и безопаснее. Технологии развиваются, выбор смарт-товаров становится шире, и можно сказать, что доступнее для широкий аудитории. Чтобы попробовать отдельные элементы или целый комплект девайсов требуются относительно небольшие вложения, этим также отчасти обусловлена популярность смарт-девайсов в качестве подарочного ассортимента. В рамках своей инфраструктуры мы также стремимся популяризировать экосистему – развиваем демо-зоны с различными сценариями использования, регулярно предлагаем специальные предложения, промоакции, запускаем новинки и помогаем с установкой».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.