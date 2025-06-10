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Aqara.ru представила на российском рынке новый комплект «Aqara Защита от протечки. Простая установка»

Aqara.ru представила на российском рынке новый комплект «Aqara Защита от протечки. Простая установка». Комплект Aqara обеспечивает автоматическую защиту от протечек воды. При обнаружении утечки система мгновенно перекрывает подачу воды и уведомляет пользователя через приложение. Об этом CNews сообщили представители Aqara.ru.

Новый комплект обеспечивает моментальное перекрытие подачи воды при обнаружении протечки и оперативное уведомление пользователя через мобильное приложение Aqara Home. Это позволяет минимизировать ущерб и повысить безопасность помещений.

Комплект предназначен для предотвращения затоплений в жилых и коммерческих помещениях. В состав комплекта входят: Центр Умного Дома M1S Gen 2, модель HM1S-G02; датчик протечки Т1, модель WL-S02D; одноканальное реле Т1 с нейтралью; шаровый электропривод – 2 шт.; шнур электрический с вилкой; ответвитель питания (комплект); распределительная коробка.

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Принцип работы комплекта прост и эффективен: датчик размещается в зонах потенциальных протечек — под раковинами, рядом с бытовой техникой и другими уязвимыми местами. При попадании воды сенсор посылает сигнал на хаб M1S gen2, который в свою очередь активирует перекрытие подачи воды. Пользователь получает уведомление в приложении и может контролировать ситуацию удаленно.

Автоматизации, которые можно настроить в системе, позволяют: при обнаружении протечки датчик мгновенно передает сигнал на хаб, который уведомляет пользователя через приложение; хаб автоматически активирует реле для перекрытия подачи воды, предотвращая затопление; пользователь может контролировать систему и получать уведомления в режиме реального времени, что повышает уровень безопасности.

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