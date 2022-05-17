«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения

Стартовал предзаказ на «Яндекс станцию» второго поколения — с поддержкой протокола Zigbee, умным звуком и новым дизайном. «Станцию» можно купить отдельно или в комплекте с умными устройствами Aqara, которые тоже работают на Zigbee. Новая «Станция» стоит 16 990 руб., комплект — 18 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К новой «Станции» можно подключить самые разные устройства, от умных лампочек до датчиков. Это первая умная колонка «Яндекса» с поддержкой протокола Zigbee. Его особенность в том, что он не требует больших энергозатрат и позволяет обмениваться данными напрямую, даже без интернета. Поэтому колонка способна взаимодействовать со множеством устройств и обеспечивает бесперебойную работу датчиков. Управлять устройствами или подключать их к колонке можно просто голосом. Например, чтобы «Станция» обнаружила датчик, достаточно сказать: «Алиса, найди датчик».

В набор умных устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят умная лампочка, кнопка и датчики: движения и освещения, температуры и влажности. Они помогают сделать жизнь более удобной. Например, пользователи смогут настроить умный дом так, чтобы в прихожей автоматически включался свет.

Качество звука обеспечивают два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и особая акустическая решетка, разработанная специально для новых колонок. Она имеет апериодическую структуру, из-за чего проходящий через неё звук почти не искажается. Кроме того, колонка «Яндекса» впервые стала поддерживать технологию room correction — она заметно уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения.

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Новая колонка напоминает по форме первую, но имеет более тонкий и эстетичный силуэт. Кольцо «Алисы», которое стало её символом, эволюционировало и превратилось в светящуюся LED-панель — она переливается, отражая рисунок музыки или высвечивая прогноз погоды. А если включить трек и сказать «Алисе»: «Мне нравится», она покажет в ответ сердечко.

Предзаказ на новую «Станцию» можно оформить с 10 утра по московскому времени на «Яндекс маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Оzon, «Связной» и у других ритейлеров. В продажу устройства поступят 31 мая 2022 г. Новую «Станцию» можно будет приобрести вместе с подпиской «Плюс мульти» и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.