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Бренд Yeelight объявляет о сотрудничестве с SignalRGB

Производитель умного освещения и аксессуаров Yeelight объявляет о начале сотрудничества с популярной платформой для управления световыми эффектами SignalRGB. Об этом CNews сообщили представители компании diHouse.

Приложение SignalRGB позволяет синхронизировать освещение на устройствах различных брендов, объединив их в единую умную систему, световые эффекты которой можно адаптировать под музыку, игры, фильмы.

Используя платформу SignalRGB, пользователи могут управлять устройствами умного освещения Yeelight: например, светильниками Yeelight Cube, светодиодными лентами, подсветкой для монитора и другими гаджетами. С помощью SignalRGB можно расширить возможности игрового процесса: например, отображать на светильнике Yeelight Cube статистику состояния здоровья Minecraft в режиме реального времени.

Использование светильников серии Yeelight Fun и их интеграция с приложением SignalRGB позволяет полностью персонализировать освещение с помощью широкого спектра настраиваемых опций: установки любимых цветов, световых проекций, активации таймеров включения/выключения, синхронизации освещения с происходящим на экране и других функций.

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Цифровизация

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.

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