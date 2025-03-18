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SignalRGB

Приложение SignalRGB позволяет синхронизировать освещение на устройствах различных брендов, объединив их в единую умную систему, световые эффекты которой можно адаптировать под музыку, игры, фильмы.


18.03.2025 Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна 1
26.04.2024 Бренд Yeelight объявляет о сотрудничестве с SignalRGB 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SignalRGB и организации, системы, технологии, персоны:

Yeelight 15 1
Ланит - diHouse - Дихаус 198 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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