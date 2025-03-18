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SignalRGB
Приложение SignalRGB позволяет синхронизировать освещение на устройствах различных брендов, объединив их в единую умную систему, световые эффекты которой можно адаптировать под музыку, игры, фильмы.
|18.03.2025
|Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна 1
|26.04.2024
|Бренд Yeelight объявляет о сотрудничестве с SignalRGB 1
SignalRGB и организации, системы, технологии, персоны:
|Yeelight 15 1
|Ланит - diHouse - Дихаус 198 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
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