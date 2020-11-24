Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В России стартовали продажи робота-пылесоса для влажной уборки Viomi V3. Цена. Фото

Ритейл Дистрибуция Бытовая техника

Viomi, производитель электроники для дома, ранее занимавшаяся разработкой техники для бренда Xiaomi, объявила о старте продаж в России беспроводного робота-пылесоса Viomi V3. Устройство эксклюзивно представлено у официального дистрибьютора – компании diHouse.

Viomi V3 — универсальный помощник для сухой и влажной уборки, которые он может выполнять одновременно. Для этого устройство оснащено совмещенным контейнером «два в одном» емкостью 550 мл для сухой и влажной уборки.

Автономность пылесоса обеспечивает батарея емкостью 4900 мАч. Ее хватит на 170 минут в режиме сухой уборки с максимальным уровнем мощности 2600 Па.

На выбор есть три режима уборки: сухая, влажная и совмещенная. Отрегулировать интенсивность работы пылесоса можно с помощью настройки уровня всасывания от 600 до 2600 Па.

robovacuum.jpg

Робот-пылесос Viomi V3

Устройство оснащено 12 датчиками для лучшего ориентирования в пространстве и контроля уровня воды. Робот-пылесос Viomi V3 строит и запоминает до пяти карт помещений и семи запрограммированных уборок, которые отображаются в приложении Mi Home на смартфоне. В Mi Home можно настраивать режимы работы, контролировать уровень заряда и устанавливать виртуальные стены и зоны, в которые робот-пылесос не должен заезжать. Управлять гаджетом также можно с помощью пульта, который входит в комплект.

Модель продается за 33490 руб. у эксклюзивного официального дистрибьютора компании diHouse на маркетплейсе Ozon.

Вся продукция адаптирована для российского потребителя, а также, по заявлению представителей diHouse, имеет необходимую сертификацию и постпродажное гарантийное обслуживание в широкой сети авторизованных сервисных центров «Микстех» на всей территории России.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Техноблог

Как работают умные температурные датчики?

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию