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Стартовали российские продажи робота-пылесоса Viomi V2 Pro с комбинированной системой уборки. Цена. Фото

Бытовая техника

Российский дистрибьютор бытовой техники и электроники, компания diHouse, объявила о старте продаж в России робота-пылесоса Viomi V2 Pro.

Новинка с мощностью всасывания 2150 Па предназначена для комбинированной влажной и сухой уборки и выполнена из ударопрочного пластика серебристого цвета с темно-серыми контурами.

Устройство подходит для уборки помещений площадью до 150 квадратных метров. Батарея емкостью 3200 мАч обеспечивает до трех часов непрерывной работы. Если робот-пылесос разрядится в процессе уборки, то сам вернется на док-станцию для подзарядки.

Большое количество разных датчиков позволяют устройству точно ориентироваться в квартире, контролировать уровень и расход воды, наполненность пылесборника, видеть препятствия и ступеньки, выбирать интенсивность всасывания в зависимости от покрытия пола, а также создавать и запоминать до 5 виртуальных карт и до 7 протоколов уборки.

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Робот-пылесос Viomi V2 Pro

Управлять роботом-пылесосом можно с помощью приложения Mi Home своем на смартфоне.

Viomi V2 Pro можно приобрести за 29980 руб. у официального дистрибьютора, компании diHouse, на маркетплейсе Ozon.

Вся продукция адаптирована для российского потребителя, а также имеет необходимую сертификацию и постпродажное гарантийное обслуживание в широкой сети авторизованных сервисных центров «Микстех» на всей территории России.

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