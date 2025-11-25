Разделы

«М.видео» запускает эксклюзивные продажи умных автоматических кофемашин KAXFREE SF1 Max и SF1 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж умных автоматических кофемашин нового бренда KAXFREE, созданного компанией-производителем KALERM с более чем 15-летним опытом разработки и продажи коммерческих кофемашин. Новые модели SF1 Max и SF1 Pro предназначены для домашнего использования, сочетают в себе интеллектуальные режимы, высокоточную экстракцию и систему быстрой настройки напитков под индивидуальные предпочтения.

Стоимость SF1 Max в каналах продаж «М.видео» и «Эльдорадо» составляет 99 999 руб., SF1 Pro — 89 999 руб. В период с 25 ноября по 8 декабря 2025 г. кофемашины можно приобрести с выгодой до 10 тыс. руб. Цена на модель SF 1 Max составит 89 999 руб., а на модель SF1 Pro 81 999 руб.

KAXFREE SF1 Max и SF1 Pro поддерживают автоматическую систему экстракции с предварительным настаиванием кофейного порошка и технологией антигравитационной экстракции, при которой вода поступает в варочный блок снизу вверх для более мягкого и чистого вкуса без кофейной гущи. Встроенная кофемолка с коническими металлическими ножами обеспечивает девять степеней помола и скорость вращения до 26 000 об./мин. для получения ровной текстуры и быстрого приготовления напитков уже через 20 секунд.

Технологии приготовления горячей и холодной молочной пены без смены емкости позволяют создавать широкий спектр напитков, включая варианты на растительном молоке. Также предусмотрена технология приготовления cold brew методом импульсной экстракции под давлением, позволяющая получить напиток за одну минуту.

Модель SF1 Max также оснащена 6,86-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интерфейсом уровня планшета, двумя режимами работы — умным и продвинутым (бариста) и 24 встроенными рецептами.

Кофемашины поддерживают управление через IoT-приложение: пользователи могут сохранять рецепты, запускать приготовление удаленно, устанавливать расписание, а также использовать функцию распознавания упаковки зерна для автоматического выбора оптимального рецепта с помощью искусственного интеллекта. Модели поддерживают обновления по Wi-Fi (OTA) для расширения функциональности.

Система ухода включает три автоматических цикла очистки и четыре интеллектуальных напоминания, что снижает риск износа и поддерживает стабильное качество напитков.

Модели KAXFREE SF1 Max и SF1 Pro доступны в магазинах сети и онлайн-каналах «М.видео», включая возможность оформления покупки с доставкой, рассрочкой и расширенной гарантией.

