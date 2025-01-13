Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят

В реестр отечественной радиоэлектроники внесли базовые станции сразу нескольких российских производителей. В список не попали станции Yadro, на которые из бюджета России было выделено несколько миллиардов рублей. Все станции были включены в реестр без проверки «российскости» по балльной системе: официально критериев оценки для них пока нет, но, по мнению экспертов, они бы не прошли эту проверку.

Реестр открыт для всех. Почти

Реестр отечественной радиоэлектроники, курируемый Минпромторгом, массово пополнился базовыми станциями сотовых сетей, пишет «Коммерсант». Сделано это на основании приказа Минпромторга от 27 декабря 2024 г. Документ предписывает внесение в реестр и другого телеком-оборудования.

Как и в случае с другим «железом», попадание в реестр открыло производителям базовых станций доступ к госзакупкам. Также теперь на них распространяется государственная поддержка, да и в целом теперь базовые станции могут официально идентифицироваться как отечественные.

К моменту выхода материала в реестр были внесены не все существующие базовые станции российских производителей. Так, в списке теперь числится продукция компании «Иртея», представляющей собой совместное предприятие оператора связи МТС и фонда прямых инвестиций «Передовые технологии»). В то же время базовые станции компании Yadro, известного производителя серверов и систем хранения данных, реестр пока что не пополнили, и это при том факте, что на их разработку и производство из бюджета России было выделено 3,5 млрд руб.

Правительство Республики Крым Российским производителям базовых станций теперь открыт доступ к госзакупкам и льготам

По словам неназванного источника «Коммерсанта» на российском рынке телеком-оборудования, в настоящее время базовые станции Yadro не готовы и не производятся – их разработка будет завершена не раньше конца 2025 – начала 2026 гг.

Представители Yadro заявили CNews, что базовые станции компании «будут проходить процедуру подтверждения отечественного производства в соответствии с новыми требованиями регулятора в 2025 году. Внесение в реестр планируется одновременно с запуском производства. Ранее компания не подавала заявку на включение в реестр своих базовых станций, что объясняет отсутствие наших продуктов в нем на текущий момент».

Помимо базовых станций «Иртеи» в реестр Минпромторга были внесены точки доступа компании «Аквариус», коммутаторы «КНС Групп» (компания Yadro) и ряд других телеком-устройств.

Временное спасение от баллов

Включение базовых станций и телеком-оборудования в реестр российской радиоэлектроники в настоящее время осуществляется, в некотором роде, по упрошенной схеме – на эту технику пока не распространяется действие балльной системы. Производителям нужно лишь направить документы в Минпромторг и пройти экспертизу межотраслевого экспертного совета.

Более того, послабления распространяются еще и на срок действия заключения экспертизы межотраслевого экспертного совета. Обычно она действует всего год, но в случае телеком-оборудования этот срок увеличили втрое – до трех лет.

В будущем балльную систему в отношении телеком-аппаратуры все же введут, но лишь после межведомственного согласования ее критериев. Срок и ее внедрения не установлены. По данным Минцифры, балльная оценка «российскости» базовых станций, коммутаторов и пр. «не повлечет трудностей и дополнительных затрат для компаний», пишет «Коммерсант».

Вполне может оказаться, что отсутствие критериев балльной системы для телекоммуникационного оборудования – не единственная причина, по которой такое «железо» в настоящее время попадает в реестр без оценки «российскости». По словам главы Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входят «Кремний-Эл», Т1 и др.) Ивана Покровского, нынешние устройства такую проверку могут и не пройти. «При отсутствии функциональных российских компонентов выполнение таких требований превратится в бутафорию. Специализированных микросхем, которые используются в базовых станциях, на данный момент в России нет, а компоненты общего применения используются "вспомогательно" и не влияют на характеристики оборудования», – сказал он «Коммерсанту».

Подготовиться заранее

Ряд производителей телеком-оборудования заранее подготовились к внедрению балльной системы. В их числе – компания «Иртея», базовые станции которой, как сообщал CNews, уже используются в сотовых сетях МТС.

Генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев сообщил изданию, что в продукцию компании уже внедрены печатные платы и микросхемы российского производства, что, по его словам, даст возможность соответствовать критериям балльной системы. «С появлением российской продукции необходимых качества и цены мы будем наращивать долю отечественных компонентов», – отметил он.

Внедрение балльной системы может вылиться в рост стоимости отечественного телеком-железа, по крайней мере, на начальном этапе, уверены представители АНО «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (входят «Ростех», «Ростелеком», ГК «Элемент» и др.). Они сообщили «Коммерсанту, что снизить конечную стоимость такой продукции можно будет путем расширения области ее продаж путем реализации ее не только на территории России, но и других странах.