Начались задержки в выдаче грантов производителям чипов: Раньше документы проверяли в течение недели, теперь задержка четыре месяца

Получатели грантов в рамках акселератора «Микроэлектроника» пожаловались на многомесячные задержки в предоставлении средств. Речь о десятках компаний, которые задерживают сроки разработок из-за отсутствия финансирования.

Задержка грантов

Как стало известно CNews, ИТ-компании столкнулись с задержкой с предоставлением выделенных средств по грантам в рамках акселератора «Микроэлектроника». Об этом CNews рассказали три источника, среди получателей грантов.

Средства по программе выделял Минпромторг, а оператором программы выступает «Сколково». Механизм заключается в том, что когда средства выделены и лежат на счету, компания получает их поэтапно. На каждом этапе компания предоставляет отчетные документы оператору «Сколково», чтобы следующую часть средств разморозили.

«С этим и возникли проблемы, — говорит один из получателей. — Мы подали документы на получение средств по следующему этапу еще весной и до сих пор их не получили».

Из-за задержки в выдаче средств, сдвигаются сроки исполнения проектов по микроэлектронике, отмечают собеседники CNews. И речь о нескольких десятках компаний.

dengi700.jpg

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Выдача грантов производителям ЭКБ задерживается

«Сроки по разработке электронной-компонентной базы по проекту сдвигаются, — говорит собеседник. — Обычно документы проверяли в течение недели, максимум месяц, а тут задержки уже около четырех месяцев».

В «Сколково» задержки подтвердили. «Мы понимаем критическую важность своевременного финансирования для компаний-участников и принимаем все необходимые меры для скорейшего разрешения ситуации», — отметили представители фонда.

В Минпромторге не ответили на запрос CNews.

Что происходит

По словам двух собеседников CNews, в «Сколково» прошли сокращения. И в отделе, который отвечал за акселератор «Микроэлектроника» «почти не осталось людей». Однако в «Сколково» опровергают информацию о крупных сокращениях. Но о причинах задержек не говорят.

«Финансирование всех проектов осуществляется в соответствии с заключенными договорами о предоставлении грантов», — добавили в фонде.

Об акселераторе и «Сколково»

Акселератор предназначен для оказания поддержки средним и малым дизайн-центрам микроэлектроники, реализующим НИОКР в приоритетных направлениях развития электронной промышленности России.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Согласно официальному сайту, «Сколково» объявило о приостановке оценки заявок на предоставление гранта и заключение договоров о предоставлении в связи с исчерпанием средств субсидии, предоставленной Минпромторгом.

Фонд «Сколково» создан в 2010 г. по инициативе Президента Российской Федерации в целях поддержки и развития инновационного предпринимательства, реализации передовых научных исследований, создания успешных высокотехнологичных компаний на глобальном рынке.

Сокращение финансирования

Летом 2025 г. стало официально известно, что Правительство отказывается от субсидий для разработчиков электронной-компонентной базы в пользу льготного кредитования. Об этом писали «Ведомости».

Напомним, в 2023 г. на развитие микроэлектронной отрасли государство направило около 147 млрд руб. Эти средства выделялись в рамках нескольких госпрограмм, в том числе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие». Всего на эти программы заложено более 900 млрд руб. из федерального бюджета и более 2,7 трлн руб. внебюджетных средств до 2030 г.

Льготное кредитование — это субсидирование банковской ставки, т. е. значимое сокращение объема поддержки по сравнению с субсидированием инвестиционных расходов, отмечал гендиректор АРПЭ Иван Покровский. «Производители электронного оборудования переживут это, — считает он. — А разработчики микросхем не переживут. Объем доступного рынка у них на порядок меньше, а сложность и стоимость инвестпроектов на порядок больше, чем у производителей электронного оборудования.

Кристина Холупова

